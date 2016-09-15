".tr" pazarı 8,4 milyon lirayı geçti

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile ODTÜ tarafından hazırlanan raporlara göre, Türkiye'de ".tr" uzantılı 379 bin 667 internet sitesi bulunuyor. Bu alan adları için yıllık 5 ile 25 lira arasında ödeme yapılıyor.

Söz konusu alan adlarından yılda elde edilen gelir ise 8,4 milyon lirayı geçti.

Bu yılın ikinci çeyrek itibarıyla "Nic.tr" kayıtlarında 379 bin 667 ".tr" uzantılı alan adı bulunuyor. Bu alan adlarının yüzde 78,7’si “com.tr”, yüzde 5,9’u “gen.tr”, yüzde 3,5’i “gov.tr”, yüzde 2,8’i ise “org.tr” uzantısına sahip bulunuyor. En büyük paya sahip "com.tr" uzantılı 298 bin 685 alan adına ilişkin yıllık 25 lira, 5 yıl içinse 100 lira ödeme yapılıyor.

Yetki ODTÜ'de

".tr" alan adı işlemleri için gerekli politika ve prosedürler 1991-1998 yıllarında ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca düzenlendi. 2000 yılında Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kuruluna bağlı çalışan sektör temsilcilerinin yer aldığı ve 11 kurumsal üyeden oluşan "DNS Çalışma Grubu" oluşturuldu.

İnternet kullanımındaki hızlı artış ve beraberinde ortaya çıkan elektronik ticaretteki gelişmelerle alan adları önem kazanmaya başladı. 2011'de yayımlanan 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İnternet Kurulunun feshedilerek, İnternet Geliştirme Kurulu haline dönüştürüldü.

İnternet Geliştirme Kurulunun 2012'de atanan yeni kurul yapısıyla eski yapının hükmü biterken, ODTÜ, '.tr' uzantılı alan adlarıyla ilgili hakları, İnternet Kurulu adına kullandı. İnternet Kurulu, 2012'de feshedildi. Ancak ODTÜ bu yetkiyi hala kullanıyor.