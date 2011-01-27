-TPIC AMERİKAN ÜSSÜNE UÇAK YAKITI SATACAK ANKARA (A.A) - 27.01.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) uluslararası yatırım şirketi Turkish Petroleum International Co. Ltd. (TPIC) Başkanı Mithat Cansız, Kırgızistan'daki uluslararası Amerikan üssünün uçak yakıtı ihtiyacının karşılanması için Kırgız hükümeti ile ortak bir çalışma içinde olduklarını bildirdi. Cansız, ''Anlaşma olgunlaşırsa söz konusu üsse aylık en az 5-6 bin ton civarında uçak yakıtı satacağız'' dedi. AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TPIC Başkanı Mithat Cansız, 1988 yılında petrol endüstrisinin bütün değer zincirinde faaliyet göstermek için kurulan TPIC'in TPAO'nun bilgisini ve tecrübelerini uluslararası piyasalarda kullandığını ve dünya çapında ulusal petrol şirketleri ve özel şirketlerle ortaklıklar kurduğunu kaydetti. Şirketin taşeronluk faaliyetleri hakkında bilgi veren Cansız, TPIC'in Akdeniz, Ortadoğu ve Hazar Bölgesi'nde oldukça aktif bir şirket olarak çalıştığını, bunların yanı sıra Kazakistan, Türkmenistan, Suriye, Irak, KKTC, Ekvator, Venezuela, Bolivya ve Kolombiya'da da faaliyetlerinin devam ettiğini kaydetti. Irak'ın çok ciddi bir potansiyel olduğunu anlatan Cansız, son olarak Irak'ta geçen sene 308 milyon dolarlık 45 kuyuluk bir sondaj işi aldıklarını belirterek, ''Biz orada üretime ortak değiliz, taşeronluk yapacağız. Ama çok ciddi katma değeri olan bir proje. 45 kuyu açacağız. Şu anda iki kule kaldırdık, bu proje hızlı bir şekilde devam edecek'' dedi. Taşeronluk tarafında TPIC'in çok ciddi bir sondaj faaliyeti yaptığını anlatan Cansız, TPAO'nun yurt içindeki sondajlarının yaklaşık yüzde 55'inin, özellikle Ege Bölgesinde jeotermal yatırımcılarının sondaj işlerinin önemli bir bölümünün de TPIC tarafından yapıldığını da söyledi. -ARAMA-ÜRETİM FAALİYETLERİ- Arama-üretim faaliyetleri kapsamında Latin Amerika'da ciddi faaliyetleri bulunduğunu ifade eden Mithat Cansız, Kolombiya'da Gonzalez Bloğu Petrol Arama Projesinde, Kolombiya Milli Petrol Şirketi (ECOPETROL) ile yüzde 50 ortaklıkları bulunduğunu söyledi. Cansız, şöyle devam etti: ''Temmuz 2008'de başlatılan çalışmalar kapsamında, 51 kilometre 2B sismik program gerçekleştirilmiş ve Rio Zulia West-3 kuyusu sondajına Kasım 2009'da başlanmıştır. Kuyunun sondajı Mart 2010'da petrol keşfi ile sonuçlanmış olup, üretim testleri ve arama çalışmaları devam etmektedir. Maria Conchita bloğu için Kolombiya Ulusal Hidrokarbon Ajansı - Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ile 22 Ocak 2009 tarihinde Arama ve Üretim Anlaşması imzalanmıştır. 2010 yılının ikinci yarısı itibariyle 120 kilometrekarelik 3B sismik veri toplama ve proses çalışmalarına başlanmıştır. Blokta bu sene 1 kuyu sondajı gerçekleştirilecektir.'' Venezuela ve Ekvator'da da güzel başlangıçlar yapıldığını kaydeden Cansız, ileride bu bölgelerin TPIC ve TPAO için çok ciddi çalışma alanları olacağını söyledi. -AMERİKAN ÜSSÜNÜN AKARYAKIT İHTİYACI- Petrol ticareti bağlamında 2010 yılında Irak'ın 5 elektrik santralinin motorin sevkıyatının yapıldığını belirten Cansız, ''Kontratlarımız çerçevesinde 2011 yılı içinde anlaşmamızı uzatabileceğiz. Umut ediyoruz ki yakın zamanda uzatılacak. Irak'a yıllık 300 bin ton Irak'a motorin taşıma hakkımız var. Fakat lojistik ve güvenlik sorunları nedenleriyle gerçekleşme 100-150 bin ton oldu'' dedi. KKTC'nin elektrik santralinin fuel oil ihtiyacının da TPIC tarafından gerçekleştirildiğini anlatan Cansız, ''Anlaşmaya göre 5 yıl boyunca ihalesiz olarak KKTC'nin fuel oil ihtiyacını karşılayacak. Bu da yıllık 100 milyon dolarlık iş hacmi demek'' diye konuştu. Kırgızistan'da uluslararası bir ABD üssü bulunduğunu belirten Cansız, söz konusu üssün uçak akaryakıt ihtiyacının karşılanması için de şu anda Kırgız hükümeti ile ortak bir çalışma yaptıklarını anlatan Cansız, anlaşma olgunlaştırılırsa söz konusu üsse aylık en az 5-6 bin ton civarında uçak akaryakıtı vereceklerini bildirdi.