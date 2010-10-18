-TPE KÜRTÇE İSİMLERİ MARKALAŞTIRDI ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Türk Patent Enstitüsü (TPE) Kürtçe yapılan bazı marka başvurularını tescilledi. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, ''Kürt Star, Tevnepîr Mirov (örümcek adam), Keçka Kurda (Kürt Kızı), Keçka Şîrîn (Şirin Kız), Maşin (otomobil), Cengawer (Savaşçı), Ciwane Şerwan (genç savaşçı), Roj, Rojin gibi marka başvuruları yapılmış, bu tür marka başvuruları tescil edilmiştir'' dedi. Ergün, 2010 yılı marka, patent, coğrafi işaretler ve endüstriyel tasarım başvurularını ilişkin Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. TPE'nin Kürtçe isimlerle yapılan marka başvurularını tescil edip etmediğine ilişkin soruyu yanıtlarken patent ve markanın kendine özgü bir dili olduğunu söyledi. Patent ve markanın diline, kurallarına uygun olmak koşuluyla marka tescili yapıldığına işaret eden Ergün, ''Bunun hangi dilde olduğunun Patent Enstitüsü açısından fazla bir önemi yoktur. Dolayısıyla biz bu markaları tescil ederken bu dile uygunluğuna bakarız. Kürtçe marka tescilleri de yapılmıştır. Türkçe marka tescilleri de yapılmıştır'' dedi. TPE'nin herhangi bir dile uymayan, herhangi bir dilde olmayan bir markayı da tescil ettiğini belirten Ergün, burada markanın dilinin önemli olduğunu bildirdi. Ancak bir topluma ait, herkese ait bazı konuların markalaştırılarak ''tekelleştirilmesine'' imkan vermediklerini belirten Ergün, ''Mesela sadece Türk, sadece Kürt, sadece Laz, sadece Çerkez gibi bütün, çok geniş kitlelere ait olan bazı kavramları firmasına ait kavramlar haline getirmelerine de izin vermedik. Bu istikamette yapılan başvurular var. Bu başvurular rededilmiş. Ama Kürtçe olan, Türkçe olan, başka dillerde olan, hiçbir dilde olmayan markaların tescili yapılmıştır'' dedi. Bakan Ergün, Kürt Star, Tevnepîr Mirov (örümcek adam), Keçka Kurda (Kürt Kızı), Keçka Şîrîn (Şirin Kız), Maşin (otomobil),Cengawer (Savaşçı), Ciwane Şerwan (genç savaşçı), Roj ve Rojin gibi Kürtçe olarak yapılan marka başvurularının ise tescil edildiğini kaydetti. Cola Turka marka başvurusunda tereddütler oluştuğunu anlatan Ergün, bu yüzden konunun mahkemeye gittiğini, mahkemenin bu markaya tescil verdiğini söyledi. Soru üzerine Scotch viskinin marka tescilinin de TPE tarafından yapıldığını belirten Ergün, başka ülkelerde marka tescili yapılmış olan isimlerle ilgili Türkiye'de başvuru yapılması halinde marka tescili verildiğini anlattı. Hellim Peynir'inin Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın başvurusu üzerine coğraf işaret olarak tescillendiğini belirten Ergün, Kadınbudu Köfte, Hanım Göbeği ve Dilber Dudağı gibi geleneksel Türk yemeklerinin isimlerinin müstehcen ve genel ahlaka aykırı olduğu yönünde tartışmalar bulunduğuna işaret edilerek ''TPE bu yemekleri de tescil ediyor mu'' sorusuna verdiği yanıtta Ergün, bunların geleneksel Türk yemekleri olduğunu ve genel kabul gördüğü için tescillerine engel bir durum bulunmadığını söyledi. -OSB'LERDEKİ SON DURUM- Bakan Ergün, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) kendilerine verilen süre içerisinde taahütlerini yerine getirmeyen yatırımcılardan arsalarının alınmasına ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine de bundan sonra OSB'lerde arazi tahsisi sürecinin periyodik olarak bakanlık tarafından takip edileceğini kaydetti. OSB'lerde yatırım yapma süresinin iki yılla sınırlı olduğunu, ancak bazı yatırımcıların bu süreleri dikkate almadığını belirten Ergün, yeni uygulamanın OSB'lerdeki arsaların daha rantabıl kullanılmasını ve yatırımların hızlanmasını sağlayacağını kaydetti.