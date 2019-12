-TPAO'ya petrol arama ruhsatı ANKARA (A.A) - 03.11.2011 - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) dört yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda, TPAO'nun Bartın ve Zonguldak illerini kapsayan ''II nolu Bolu bölgesindeki'' 45 bin 250 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebine ait evrakların incelendiği ve Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğunun tespit edildiği bildirildi. Buna karşılık, talep olunan arama sahası içerisinde, Devlet Ormanlarının mevcut olduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi: ''6831 sayılı Orman Kanunu'nun 16'ncı maddesi gereğince 27 Nisan 2011 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan muvafakat istenmiş ve istenilen muvafakat 31 Mayıs 2011 tarihinde alınmıştır. Şirketin sunmuş olduğu programı yerine getirmesi şartı ile talip şirkete mezkur sahaya şamil olmak üzere 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 20, 51 ve 55'inci maddeleri gereğince dört yıl süre ile petrol arama ruhsatı itasına karar verilmiştir. Karar gereğince bu kararın yayımı tarihinde TPAO'ya bir adet petrol arama ruhsatı verilmiştir.'' Müdürlüğün diğer bir kararında da Aladdin Middle East Ltd, Talon Exploration Ltd ve Güney Yıldızı Pet. Ür. Sond. Müt. ve Tic. A.Ş'nin, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan ''X nolu Siirt bölgesindeki'' 4 bin 532 hektarlık saha için müşterek petrol işletme ruhsatı verilmesi taleplerine ait evrakların incelendiği ve Petrol Kanunu ve Tüzüğü hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve Petrol Kanununun maksat maddesi açısından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın ''olur''unun alındığı belirtildi. Kararda, belirtilen şirketlere 30 Haziran 2011 tarihinden itibaren Petrol Kanununun ilgili maddeleri gereğince müşterek petrol işletme ruhsatının 20 yıl süre ile verilmesine, bununla birlikte, söz konusu müşterek işletme ruhsatının kaynaklandığı arama ruhsatına Petrol Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden verilen 2 yıl 7 aylık sürenin de işletme ruhsatı süresinden mahsup edilmesine karar verildiği kaydedildi. Müdürlük ayrıca, N.V. Turkse Perenco Şti'nin ''XI nolu Diyarbakır bölgesindeki'' 3 bin 396 hektarlık sahadaki petrol işletme ruhsatının evvelce uzatılmış süresinin sona ereceği 17 Nisan 2012 tarihinden itibaren on yıl süre ile uzatılması müracaatını da kabul etti.