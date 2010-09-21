-TPAO'NUN HALKA ARZI GELECEK YIL ANKARA (A.A) - 21.09.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 2011 yılında halka arz edilebilmesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı. Bakan Yıldız, ABD'li enerji şirketi Exxon Mobil'in Türkiye, Hazar Bölgesi, Doğu Avrupa, Kuzey Denizi ve Kuzey Afrika Arama Direktörü Russel Bellis ve beraberindekileri kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Yıldız, Türkiye'de petrol arama faaliyetlerinde bulunan firmalarla görüşmeler yaptıklarını, bu çerçevede Karadeniz'de arama faaliyetlerinde bulunan Exxon Mobil şirketinin temsilcileriyle de faydalı bir görüşme yaptıklarını söyledi. Firma temsilcilerinin bu yıl ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdiklerini belirten Taner Yıldız, ''Petrobras, Exxon Mobil ve Chevron ile beraber Türkiye'de tabiri caizse kararlı ve inatçı bir şekilde petrol arama çalışmalarımız devam ediyor. Exxon heyeti de bugünkü görüşmede hazırlıklarını anlattı'' diye konuştu. Türkiye'nin ihtiyacı olan petrol ve doğal gazın ancak yüzde 8-10'unun çıkartılabildiğini, geri kalan ihtiyacın ithalat yoluyla karşılandığına işaret eden Yıldız, ''Dış ticaret dengeleri açısından petrol ve doğal gazın en az yüzde 70-80'ini çıkartabiliyor olmamız lazım'' dedi. -6. KUŞAK ARAMA PLATFORMU KARADENİZ İÇİN İNŞA EDİLİYOR- Derin deniz aramaları konusunda yapılan 6. kuşak platformun şu anda Güney Kore'de inşa halinde olduğunu da belirten Bakan Yıldız, söz konusu platformun ilk derin deniz aramacılığını Karadeniz'de yapacağını bildirdi. Yıldız, ''Bu platform biraz da Karadeniz'in yapısı düşünülerek dizayn edilmiş durumda. Bu, Exxon Mobil ve bizim çok önem verdiğimiz bir proje'' diye konuştu. Arama ve sondaj faaliyetlerinde ''bulma ve bulmamanın'' yan yana duran iki konu olduğunu kaydeden Yıldız, bu çerçevede Karadeniz'de şu anda yapılan çalışmaların netice vermeyebileceğini, fakat arama faaliyetleri açısından bunun bir sıkıntı yaratmayacağını söyledi. Yıldız, ''Bir tane, iki tane, belki de 13 tane kuyu vuracağız, ama biz inşallah Karadeniz'de petrol bulmak istiyoruz'' dedi. -TPAO HALKA ARZ EDİLECEK- Bir basın mensubunun ''TPAO'nun yüzde 49'unun halka arz edileceği yönünde açıklamalarınız oldu. Bu konudaki çalışmalar ne yönde devam ediyor'' şeklindeki sorusu üzerine Yıldız, Hazine ve maliyeye yük olmaksızın kendi ayakları üzerinde durabilen, hatta kendi ayakları üzerinde koşabilen bir enerji sektörü oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi. Bu çerçevede enerji firmalarında finans ihtiyacını karşılayabilecek bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Taner Yıldız, şöyle konuştu: ''Bunu gerçekleştirebilmek için böyle bir seçenek de var. Önümüzdeki yıl için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Bununla alakalı gerek teşkilat kanununda, yani anonim şirket hüviyetini kazanabilmesiyle alakalı, gerekse Petrol Kanununda bir kısım mevzuatla alakalı hazırlıklarımız var. Bunu tabiki kamuoyuna ve TBMM genel kurul gündemine getireceğiz. Ülkemiz yararına uygun bir noktaya getirmek için uğraşıyoruz. Exxon Mobil gibi firmalarla Irak veya farklı ülkelerle beraber operasyonel bir iş yapabilmek için şirketlerimizin finansla alakalı ayaklarını tamamlamak üzere önümüzdeki yıl için hazırlıklarımızı yapıyoruz.'' Halka arz çalışmalarının TPAO ve BOTAŞ için birlikte yürütülüp yürütülmeyeceğinin sorulması üzerine Yıldız, ''Şu anda TPAO ağırlıklı gelişiyor'' yanıtını verdi.