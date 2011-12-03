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Ekonomi

TPAO'nun Akdeniz yetkisine uzatma ANKARA (A.A)

03 Aralık 2011 19:44

-TPAO'nun Akdeniz yetkisine uzatma ANKARA (A.A) - 03.12.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de Türk kara suları dışında kalan 16 nolu Antalya Bölgesindeki petrol arama ruhsatını uzattı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, TPAO'nun, Akdeniz'de Türk karasuları dışında kalan, 16 nolu Antalya Bölgesinde bulunan ''TPO/XVI/A'' işaretli sahadaki, 3 Eylül 2002 tarihinde verilen petrol arama ruhsatı, 3 Eylül 2011 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle uzatıldı. Kararda, arama çalışmalarını tamamlamasına imkan vermek maksadıyla, söz konusu arama ruhsat sahasında uzatılan süre içerisinde bir arama kuyusu açılmaması halinde teminatın Hazine'ye irat kaydedilmesi şartıyla, teminat karşılığında uzatılmasına karar verildiği de belirtildi.

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