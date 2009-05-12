TPAO'nun 2009 yılı saha çalışmaları başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 2009 yılı Sondaj öncesi Arama Faaliyetleri, Gölbaşı Tesislerinde düzenlenen törenle başladı.



Diyarbakır-Eğil ve Nevşehir-Kozaklı'ya noktalama ve saha çalışmaları için gidecek olan Simsek-2 Sondaj Öncesi Arama ekibini uğurlama törenine, Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Mehmet Uysal, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları, Gölbaşı Kaymakamı Raşit Zengin, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, personel ve çalışma ekibi katıldı.



2009 yılı Sondaj Öncesi Arama Faaliyetleri kapsamında Sismik-2 ekibi faaliyetlerine, 17 teknik ve 100 yardımcı personel olmak üzere 117 personel ve 71 araç, iş makinesi ve ekipman ile Diyarbakır-Eğil sahasında başlayacak. Yaklaşık 8 ay sürecek programlar sonrasında Sismik-2 ekibi "2009 yılı Sondaj Öncesi Arama Faaliyetleri Kapsamındaki" iki Boyutlu sismik veri toplama çalışmalarını tamamlayacak.



Gravite-Manyetik ekibi ise 3 teknik ve 6 yardımcı personel, 2 araç ile Nevşehir-Kozaklı sahasında programa başlayacak ve çeşitli yerlerde yaklaşık 8 ay sürecek Gravite-Manyetik noktalama çalışmaları yapacak.



Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü Arama Dairesi Başkanlığı Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgiler verildi:



"Dünya petrol şirketlerinin kullanmakta olduğu en son teknoloji ürünü olan, enerji kaynağı olarak kullanılan iş makineleri ve kayıt sistemleri ile birlikte yıllardır ülkemizin her türlü coğrafi ve iklim koşullarında, her kademede görev alan halisane duygularla görevini misyonumuzun yüklemiş olduğu bilinçle yerine getiren deneyimli teknik ve yardımcı personel ile gerçekleştirilmektedir.



Ortaklığımız projeleri 2009 yılı Sondaj Öncesi Arama Faaliyetleri kapsamında planlanan iki boyutlu sismik veri toplama ve Gravite-Manyetik noktalama çalışmaları sonrasında ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak hidrokarbon keşiflerin gerçekleştirilmesi isteği ve arzusu ile 2009 yılı saha faaliyetlerimiz başlamıştır."

