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Ekonomi

TPAO'DAN 50 BİN TL ÖDÜLLÜ LOGO YARIŞMASI ANKARA (A.A)

31 Ocak 2011 11:54

-TPAO'DAN 50 BİN TL ÖDÜLLÜ LOGO YARIŞMASI ANKARA (A.A) - 31.01.2011 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü yeni logo için yarışma düzenledi. TPAO'nun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanında, ''misyon ve vizyonuna uygun, uluslararası boyutta temsil edecek nitelikte ülkemizde tek, bölgesinde güçlü bir milli petrol şirketi olgusunu ön plana çıkaran, sektörde benzersiz, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, anlaşılır, sade ve çeşitli medya ortamlarında kullanılabilir özellikteki yeni logosunu oluşturmak için'' ödüllü logo yarışması düzenlediği kaydedildi. İlana göre, yarışma seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açık olacak. Seçici kurul tarafından seçilen birinci logo tasarımına 50 bin lira, ikinci logo tasarımına 25 bin lira, üçüncü logo tasarımına 15 bin lira, ayrıca her biri 5 bin lira olmak üzere 3 adet mansiyon ödülü verilecek. Logo yarışması katılım şartnamesi için ayrıntılı bilgiye ''www.tpao.gov.tr'' adresinden ulaşılabilecek.

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