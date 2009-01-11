TPAO yeni eleman alacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü merkez teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 27 teknisyen, elektrikçi, kaynakçı, makinist yardımcısı, kule ve sondaj işçisi ile elektrik-elektronik ve enstrüman teknisyeni alacak.



TPAO Genel Müdürlüğünce istihdamı öngörülen, 2 sistem operatörü, 2 laborant kimya teknisyeni, 1 kaynakçı, 2 elektrikçi, 4 makinist yardımcısı, 7 kule işçisi, 4 sondaj işçisi, 2 elektrik-elektronik teknisyeni, 3 adet enstrüman teknisyeni Ankara’da ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilecek.



Kurum duyurusuna göre, sıralamaya 2008 yılı KPSS sınavına katılan lise ve dengi okul mezunları ile lisans mezunlarından en az 60 ve üzeri puan alan adaylar katılabilecek. İş başvuruları herhangi bir İşkur Şube Müdürlüğüne veya internet üzerinden yapılabilecek.

