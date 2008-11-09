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Ekonomi

TPAO yeni eleman alacak

TPAO merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 72 mühendis, avukat ve uzman yardımcısı alacak.

09 Kasım 2008 02:00

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere toplam 72 mühendis, avukat ve uzman yardımcısı alacak.

İstihdamı öngörülen, 26 adet petrol ve doğal gaz mühendisi, 14 makine mühendisi, 17 jeofizik mühendisi, 8 elektrik ve elektronik ve haberleşme mühendisi ile 3 fizik mühendisi, 1 kimyager, 2 avukatlık ruhsatına sahip hukuk fakültesi mezunu avukat ile 1 uzman yardımcısı, Adıyaman, Batman, Kırıkkale ve Lüleburgaz gibi petrol faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde çalıştırılacak. Elemanların bir bölümü ise TPAO Genel Müdürlüğünün Ankara'daki merkez birimlerinde görevlendirilecek.

TPAO Genel Müdürlüğünce yapılan duyuruya göre, kurumca belirlenen kriterlere sahip adaylar iş başvurularını, en geç 15 gün içinde herhangi bir İşkur Şube Müdürlüğüne veya internet üzerinden yapabilecek.

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