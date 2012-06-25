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TPAO ve Perenco Hasankeyf'te petrol arayacak!

TPAO ile Perenco firması, Ilısu Barajı’yla sular altında kalacak Hasankeyf’te petrol arayacak

25 Haziran 2012 11:22

TPAO ile Perenco firması, Ilısu Barajı’yla sular altında kalacak Hasankeyf’te petrol arayacak. Batman TPAO Bölge Müdürü Gökhan Akın, TPAO olarak bölgede petrol arama çalışmalarını sürdürdüklerini, bunun yanı sıra Perenco firmasıyla da ortaklaşa petrol arama çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir süre önce Perenco ile Hasankeyf’e bağlı İncirli ve Öğütlü köyleri arasında arama çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Akın, “Yapılan sismik arama faaliyetlerinde verimli sonuç alınması halinde sondaj çalışmalarına başlanacak” dedi.

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TPAOPerencoIlısuhasankeyfpetrol

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