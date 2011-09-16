TPAO, Kıbrıs'ta petrol arayacak!

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KKTC ile Türkiye arasında petrol ve doğalgaz konusunda izlenecek stratejiyi belirlemek için başlatılan çalışmalar çerçevesinde, KKTC hükümetinin daveti üzerine adaya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Sadık Aytekin başkanlığındaki heyet, öğleden sonra KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun başkanlığındaki heyet ile bir araya gelerek toplantı yaptı. KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığında basına kapalı olarak yapılan toplantının ardından basın toplantısı düzenlenerek alınan kararlar açıklandı.Ankara'da dün yapılan görüşmeler çerçevesinde, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adanın güneyinde sondaj faaliyetlerine başlaması halinde Türkiye ile KKTC arasında Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması yapılması konusunda mutabakata varıldığını hatırlatan Atun, ''Bugün de Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyetle temaslarda bulunduk'' dedi.''Toplantı neticesinde Rum tarafının adanın güneyinde tüm uyarı ve ikazlarımıza rağmen sondaj faaliyetlerine başlaması halinde KKTC'nin de Türkiye ile Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması yaparak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına adanın etrafındaki deniz sahalarında arama ruhsatı vermesi konusunda görüş birliğine vardık. Adanın Kıta Sahanlığındaki Doğal Kaynaklar ancak kapsamlı bir çözüm bulunması halinde işletilmelidir. Ancak Rum tarafı bu uyarılarımıza kulak vermediği takdirde biz de Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC olarak gerekli adımları atacağız.'' Bu arada, KKTC Dışişleri Bakanlığı da, KKTC'nin Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde hak ve menfaatlerini koruyacağını vurguladı. KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şöyle denildi: ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Anavatan Türkiye ile işbirliği içerisinde hak ve menfaatlerini koruyacağını ve Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını haleldar etmeye yönelik oldu bittilere izin vermeyeceğini bir kez daha vurgulamak isteriz.''