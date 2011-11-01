-TPAO Kıbrıs ve çevresinde arama ve sondaj yapabilecek ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile KKTC'nin, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) tahsis ettiği ruhsatlarla ilgili bir anlaşma imzalayacaklarını bildirdi. Yıldız, yaptığı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD seyahatinde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile iki ülke arasında Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalandığını hatırlattı. Bu kapsamda yarın KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ile KKTC'nin TPAO'ya tahsis ettiği ruhsatlarla ilgili bir anlaşma imzalayacaklarını belirten Yıldız, böylece TPAO olarak denizde bir çok alanda aldıkları ruhsatların yanı sıra KKTC topraklarında da bir adet arama ruhsatına sahip olacaklarını söyledi. Bu anlaşmayla TPAO'nun ada ve çevresinde, denizde ve karada daha aktif bir şekilde 3 boyutlu sismik arama ve sondaj yapabileceğini ifade eden Yıldız, yarın imzalanacak anlaşmanın KKTC Meclisinde onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceğini kaydetti. Yıldız ayrıca TPAO'ya sismik gemi alınmasıyla ilgili çalışmaları da başlattıklarını ifade ederek, şu ana kadar yabancı şirketlerin gemilerini kiralayarak sismik arama faaliyetlerinde bulunan TPAO'nun, satın alacağı bu gemiyle üç boyutlu sismik arama yapabileceğini belirtti.