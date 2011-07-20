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Ekonomi

TPAO Karadeniz'de 5 kuyu açacak

TPAO, Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arama amacıyla 4-5 derin kuyu açacak.

20 Temmuz 2011 03:00

T24 - TPAO, Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arama amacıyla 4-5 derin kuyu açacak.
 

TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, bir buçuk yıl içinde Karadeniz'de doğalgaz ve petrol arama amacıyla 4 veya 5 kuyu açacaklarını ve bu çalışmanın maliyetinin 1 milyar dolar civarında olacağını söyledi.


Uysal, TPAO'nun Karadeniz ve Akdeniz rezervlerinin geliştirilmesi için bazı şirketlerle görüşme halinde olduğunu bildirdi.


Seul'de bir sektör toplantısına katılan Uysal, "Bir buçuk yıl içinde Karadeniz'in çok derin sularında dört kadar kuyu açacağız" dedi.



Uysal ayrıca Libya'daki isyanın sona ermesi ve petrol arama izinlerinin alınması halinde üç yıl içinde bu ülkede petrol üretimine başlayabileceklerini ifade etti. Üretime günde 100,000 varil ile başlanması bekleniyor.


Enerji Bakanı Taner Yıldız, Şubat ayında TPAO'nun Libya'nın Fizan bölgesindeki faaliyetlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.


TPAO'nun Fizan'ın güneybatısında petrol arama lisansı bulunuyor.

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