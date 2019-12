TPAO Irak'ta petrol çıkartacak

T24 - Irak Petrol Bakanlığı'nın petrol yataklarının geliştirilmesi için açtığı ihalenin 2. aşamasına katılan Rus Gazprom liderliğindeki Türkiye'den Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kore'den Kogas ve Malezya'dan Petronas'ın oluşturduğu konsorsiyumun Bağdat'ın güneyindeki Kut ilindeki Badra petrol sahası için verdiği teklif Irak Petrol Bakanlığı tarafından kabul edildi.



Konsorsiyumda, Gazprom'un yüzde 40, Kogas'ın yüzde 30, Petronas'ın yüzde 20 ve TPAO'nun yüzde 10 hissesi bulunuyor.



Konsorsiyum Badra petrol sahası için günlük ortalama 170 bin varillik üretim ve varil başına 6 dolar ücret teklif etti. Ancak Irak Petrol Bakanlığı, söz konusu yatak için günlük üretimin en az 80 bin varil olmasını ve 7 yıl boyunca üretimin en yüksek düzeyde tutulmasını, Irak Petrol Bakanlığı'na 100 milyon dolarlık hibe yapılmasını, yatağın geliştirilmesi için en az 100 milyon dolarlık yatırım yapılmasını ve varil başına ücretin 5.5 dolar olmasını şart koşmuştu. Konsorsiyum, bakanlığın belirlediği ücreti kabul ederek, varil başına 5.5 dolarda anlaştı.



12,8 milyar varillik Batı Kurna petrol sahasında ise günlük 1 milyon 800 bin varil üretim taahhüdü ve 1 dolar 15 sent ücret teklif eden Rus Lukoil ve Norveçli Statoil konsorsiyumu kazandı.



Zikar ilindeki Garraf petrol yatağı ihalesini Malezyalı Petronas, Japonya Japex konsorsiyumu günlük 230 bin varil üretim ve 1 dolar 49 sent ücret teklifiyle aldı.



Musul ilindeki Necme petrol sahası için sadece Angola şirketi Sonangol teklif verdi. Sonangal günlük 110 bin varil üretim ve 8,5 dolarlık ücret önerirken, Irak Petrol Bakanlığının bu saha için belirlemiş olduğu en yüksek ücret 6 dolar olduğu için şirket bu ücrete inmek zorunda kaldı.



Öte yandan, Musul'daki Keyara yatağına dün Angola şirketi Sonangol, varil başına 12 dolar 50 sent fiyat vermişti, ancak Irak Petrol Bakanlığı bu teklifi kabul etmeyerek fiyatı 5 dolara indirmesini istemişti. Şirket bugün Irak Petrol Bakanlığının 5 dolarlık ücretini kabul etti.



Irak Petrol Bakanlığını Irak'daki petrol yataklarının geliştirilmesi için açtığı ihalelerde teklif gelmeyen yataklar, Diyale ilindeki el-Şarkiya, Bağdat'ın Doğusu petrol yatakları ve Orta Fırat petrol yatakları oldu.



Irak Petrol Bakanı Hüseyin Şehristani, yaptığı açıklamada, bugün ihalesi yapılan 7 petrol yatağının günlük kapasitesinin 4 milyon 765 bin varil olacağını, daha önce ihalesi yapılan 3 petrol yatağının günlük kapasitesinin ise 6 milyon 375 bin varil olduğunu belirtti.



Şehristani, 1. ve 2. aşamada toplam günlük üretimlerin 11 milyon 140 bin varil olacağını ifade etti.