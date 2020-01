TPAO Genel Müdürü Uysal: Karadeniz'de petrol var mutlaka bulacağız

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, Türkiye'nin petrol gerçeğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Türkiye petrol denizi üzerinde yüzüyor. Türkiye'de petrol var ama çıkartılmıyor. Petrol derinlerde ama biz kazamıyoruz. Petrol bulundu ama kuyu kapatıldı." teorilerini 'doğru bilinen yanlışlar' olarak niteleyen Uysal, "Karadeniz'de petrol var. Mutlaka bulacağız." dedi. Uysal, TPAO'nun Libya'nın Fizan bölgesinde açtığı 11 kuyudan 7'sinde petrol bulduğunu açıkladı

Türkiye, 2011'de 54 milyar dolar enerji ithal etti

Uluslararası Yöneticiler Derneği'nin (YÖNETDER) düzenlediği 'başarı hikayeleri' seminerinin konuğu olan TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Türkiye'nin petrolle ilgili gerçeklerini anlattı. TPAO Sosyal Tesisleri'nde yaklaşık 200 bürokrata petrol brifingi veren Uysal, slayt eşliğindeki sunumunda merak edilen konulara açıklık getirdi. Uysal, sektörün piyasa büyüklüğünün 80 milyar, Hazine'ye getirisinin 43 milyar lira, direkt ve dolaylı istihdamın ise 500 bin kişi olduğunu açıkladı. Petrolde dışa bağımlılığının yüzde 92, doğalgazda ise yüzde 98 olduğunu belirten Mehmet Uysal, Türkiye'nin 2011 yılında 54 milyar dolar enerji ithalatı faturası ödediğini söyledi.

Türkiye'nin karalarında petrol potansiyeli düşük

'Türkiye petrol denizi üzerinde yüzüyor' teorisini 'doğru bilinen yanlış' olarak niteleyen Mehmet Uysal, "Petrol sistemi bir havuz ya da damar sistemi değildir. Bizim topraklarımızdaki petrolün başka ülkelere geçmesi mümkün değil. Çünkü petrol gözenekli ve geçirgen kayaçların içinde. 'Türkiye'de petrol var ama çıkartılmıyor' teorisi de bir diğer doğru bilinen yanlış. Çünkü karalar tektonik plakalardan oluşuyor. Petrol de Arap ve Avrasya plakalarında. Türkiye'nin karalarında petrol potansiyeli düşük." dedi.

'Petrol derinlerde ama biz kazamıyoruz' eleştirilerini örnekleriyle cevaplandıran Uysal, 7 bin 214 metre derinliğindeki Yuvaköy-1 kuyusunun dünyanın en derin 47. kuyusu olduğuna dikkati çekti. Uysal 'Petrol bulundu ama kuyu kapatıldı' iddialarının da gerçek olmadığının altını çizdi. Dünya petrol rezervlerinin yüzde 70, doğalgazın ise yüzde 75'e yakınının coğrafyamızda olduğunu dile getiren Uysal, Türkiye'nin, üretici ve tüketici ülkeler arasında tabii bir köprü konumunda olduğunu ifade etti. Uysal, dünyada günlük üretilen 80 milyon varil petrolün yaklaşık 5 milyon varilinin Türkiye'den geçtiğini kaydetti.

İlk petrol çalışmalarını sultan ıı. abdülhamid başlattı

TPAO'nun faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunan TPAO Genel Müdürü, Türkiye'de ilk petrol çalışmalarının Sultan II. Abdülhamid zamanında başladığını hatırlattı. Sultan II. Abdülhamid'in 'tespit haritası' hazırlattığını belirten Mehmet Uysal, sultanın ayrıca kendi cebinden, parasını ödeyerek yabancı ve yerli mühendislere Musul ve Bağdat havalisiyle, Dicle ve Fırat nehirleri havzasında petrol taraması yaptırdığını söyledi. Uysal, bugün bilinen sahaların pek çoğunun bu haritada yer aldığını ifade etti.

Arama, üretim, sondaj, dağıtım, depolama ve boru hattı çalışmalarını sürdüren TPAO'nun 2000-2012 yatırımları hakkında bilgi veren Uysal, kurumun yurt içi ve dışında 2002-2009 yıllarında 4,8 milyar, 2010-2012 yılları arasında ise 3,8 milyar dolar yatırım yaptığını açıkladı. Yurt içi ve dışında petrol arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren TPAO Genel Müdürü, Karadeniz'de yapılan arama çalışmaları için umutlu konuştu. "Karedenizde petrol ve doğalgaz var ve biz bunu bulacağız." diyen Uysal, şöyle devam etti: "Karadeniz'de yaptığımız aramalarda 6 bin metreye kadar olan derinliklerimizde petrol ve doğalgazın aralığına rastladık. Ancak ekonomik olarak bunun toplu olarak biriktiği bir yeri 6 bin metreye kadar bulamadık. Şimdi 6 bin metre ile 8 bin metre arasını test edecek çalışmaların hazırlıkları içerisindeyiz. Bununla ilgili sondajları yaptığımızda inşallah Karadeniz'de petrolün ve doğalgazın var olduğunu bütün Türkiye'ye müjdeleyebileceğiz.

TPAO, Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, Irak, Libya Ve Kolombiya'da petrol üretiyor

TPAO'nun Azerbaycan, Kazakistan, Suriye, Irak, Libya ve Kolombiya'da petrol üretimi ve araması yaptığını dile getiren Mehmet Uysal, Azerbaycan'da yatırımlarının 3, gelirlerinin ise 4,5 milyar dolar olduğunu söyledi. Uysal, Kazakistan'da 300 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını, karşılığında 350 milyon dolarlık gelir elde ettiklerini kaydetti. TPAO'nun Bağdat'ta ofis açan ilk petrol şirketi olduğunu hatırlatan Uysal, Libya'nın Fizan bölgesinde önemli keşif başarısı sağladıklarını belitti. Burada açtıkları 11 kuyunun 7'sinde petrol bulduklarını ifade eden Mehmet Uysal, "Çoğumuz Fizan'ı duymuşuzdur ama Fizan'ı nerede olduğu konusunda çok bir şey söyleyemeyiz. Ben de bilmiyordum oraya gidinceye kadar. Fizan'a gittiğimde gördüm ki dünyanın en güzel çölü Fizan. Türkiye Petrolleri olarak bu çölde petrol aradık, 11 tane kuyu deldik, yedi kuyudan petrol çıktı. Bu petrollü keşifler son 10 yılda Libya'da yapılan en ciddi keşifler olarak Libya petrolcülük tarihinde yer aldı. Ancak Libya'daki olaylar nedeniyle çalışmalarımıza ara vermek zorunda kaldık. Şimdi yeniden ofisimizi açtık. Çöl şartlarında güvenlik sağlandığı takdirde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

‘Ucuz enerji sağlayabilirsek sanayicimizin rekabet şansı artar’

TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, Türkiye'nin 2023 hedefleri ile ilgili tespitlerde de bulundu: "Sayın Başbakanımızın 2023 için çok büyük bir hedefi var: Türkiye'yi ilk 10 devlet arasına sokabilmek. Bu ilk 10 devlet arasına sokabilecek kapasiteyi geçtiğimiz 10 yılda görmedik. Bundan sonraki 10 yılda tablolara baktığımız zaman 10. sırada bulunan Güney Kore'nin ihracatı 750 milyar dolar. O bakımdan bu rakamı yakalamak oldukça zor. Ancak bunun bir yolu var, TPAO gibi MTA gibi kuruluşlarımız ilave kaynak oluşturacaklar. Bu ne demek? Türkiye Petrolleri petrol ve doğalgaz bulacak ekonomiye katkısını sağlayacak. Dolayısıyla enerji faturası düşecek. Bu şekilde biz ekonomik olarak atılım sağlayabileceğiz. Çünkü ben inanıyorum ki sanayicimize ucuz enerji sağlayabilirsek bizim sanayicimiz dünyanın her köşesine rekabet şansına kavuştuğu anda gidecektir. Dünyanın her köşesine ihracat yapacaktır. Bizim 750 milyar dolarlık ihracatı yakalamamıza neden olacaktır. Enerjinin bu hedefe ulaşmakta temel parametre olduğunu ve Türkiye Petrolleri'nin de bu hedefi yakalayabilmeye muktedir şirketlerden birisi olduğunu her zaman söylüyorum."

‘TPAO, acil karar alma konusunda zorlanıyor’

Türkiye Petrolleri'nin uluslararası arenada faaliyet gösteren bir şirket olduğunu hatırlatan Uysal, karar alma konusunda, acilen yapılması gereken yatırımlar konusunda bazen zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı. Mehmet Uysal, "Kurumumuza baktığınız zaman 7 kocalı Hürmüz gibiyiz. Cumhurbaşkanı, Sayıştay, TBMM KİT Komisyonu ve TPAO Teftiş Kurulu bizim denetlememizde doğrudan bulunuyorlar. Hazine Müsteşarlığı ana hissedarımız. Enerji ve Tabii Kaynaklarlar Bakanlığı makro politikaların tespiti, bütçe ve yatırımlarımızda denetim görevi görüyor. Devlet Planlama Teşkilatı yatırım, plan ve bütçemizi onaylayan bir kuruluş. TPAO'nun THY gibi bağımsız özerk bir yapıya kavuşturulması gerek. Eğer bu gerçekleşirse Türkiye'yi 2023 yılı hedeflerine ulaştırmada daha başarılı oluruz." dedi.