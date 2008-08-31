T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TPAO denizlere demir atıyor

Türkiye Petrolleri 3 bin metre karelik deniz alanında yeni ham petrol ve doğalgaz araması yaptıracak.

31 Ağustos 2008 03:00

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni bir sismik veri çalışması için düğmeye bastı. Kara alanlarının önemli bir bölümünde ham petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapan TPAO, deniz alanlarında 3 bin metre karelik bir alanda 3 boyutlu sismik veri çalışması için yeni bir proje çalışması başlattı.

TPAO'nun deniz alanlarında yaptıracağı 3 boyutlu sismik veri araştırmasına yönelik hizmet alımı çalışmaları Eylül ayında yapılacak olan ihale sonrası başlatılacak. 11 Eylül 2008 tarihinde yapılacak ihalenin ardından kazanacak firma TPAO'nun belirlediği deniz alanlarındasismik veri çalışması yaptıracak.

Programa göre, sözleşmenin imzalanmasının ardından söz konusu çalışmalar en geç 1 yıl içinde tamamlanacak. Bu süre sonunda elde edilecek veriler TPAO tarafından değerlendirilecek.

TPAO'nun deniz alanlarında yaptıracağı sismik veri çalışmaları doğal gaz ve ham petrol aramalarına yönelik olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24