TPAO denizlere demir atıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yeni bir sismik veri çalışması için düğmeye bastı. Kara alanlarının önemli bir bölümünde ham petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapan TPAO, deniz alanlarında 3 bin metre karelik bir alanda 3 boyutlu sismik veri çalışması için yeni bir proje çalışması başlattı.



TPAO'nun deniz alanlarında yaptıracağı 3 boyutlu sismik veri araştırmasına yönelik hizmet alımı çalışmaları Eylül ayında yapılacak olan ihale sonrası başlatılacak. 11 Eylül 2008 tarihinde yapılacak ihalenin ardından kazanacak firma TPAO'nun belirlediği deniz alanlarındasismik veri çalışması yaptıracak.



Programa göre, sözleşmenin imzalanmasının ardından söz konusu çalışmalar en geç 1 yıl içinde tamamlanacak. Bu süre sonunda elde edilecek veriler TPAO tarafından değerlendirilecek.



TPAO'nun deniz alanlarında yaptıracağı sismik veri çalışmaları doğal gaz ve ham petrol aramalarına yönelik olacak.

