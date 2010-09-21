TPAO 4 milyar dolar yatırıp 500 kuyu açacak

T24- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal, TPAO'nun önümüzdeki 3 yılda 4 milyar dolar yeni yatırım yapmayı planladığını açıkladı.



Oil&Gas Expansion Turkey başlıklı toplantıda konuşan Uysal, TPAO olarak yurtiçinde ve yurtdışında pek çok faaliyetleri olduğunu belirterek bu faaliyetleri artırma hedefleri olduğunu belirtti.



"Önümüzdeki 3 yılda yatırımlar açısından 4 milyar dolar yeni yatırım planlıyoruz" diyen Uysal, "Önümüzdeki 5 yılda 500 kuyu daha açmak istiyoruz. Bunun iddialı bir hedef olduğunun farkındayız" diye konuştu.





Türkiye'de petrol açısından en zengin bölgenin Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğunu ifade eden Uysal, doğalgaz açısından ise Trakya'nın zengin bir bölge olduğunu ifade etti. "Yoğun arama çalışmalarımız devam ediyor" diyen Uysal, açılacak 500 kuyu ile Türkiye'nin iç havzalarındaki potansiyel hakkında da daha kesin şeyler söylemenin mümkün olacağını ifade etti.



Geçen yıl pek çok keşif yapıldığını ve 2009'un bu açıdan başarılı geçtiğini ifade eden Uysal, özellikle Güneydoğu'daki keşiflerin önemli olduğuna dikkat çekti. "Bu petrol şirketlerinin Türkiye'ye gelip para kazanabileceğinin göstergesi" diyen Uysal, son yıllarda Karadeniz'deki potansiyeli görerek yatırımları buraya kaydırdıklarını söyledi.



"Yabancı ve yerli şirketleri Karadeniz'deki projelere katılmaya davet ediyoruz" diyen Uysal, "Karadeniz'deki çalışmalarımız için yeni partnerler arıyoruz. Akdeniz'de de bazı çalışmalar var. Karadeniz'de yaptığımız çalışmaları Akdeniz'de de yapmayı planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



TPAO'nun sadece arama faaliyetlerinde bulunmadığını doğalgaz depolama alanında da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Uysal, "Depolama faaliyetlerimizi iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.



Uluslararası boru hattı projelerini de değerlendiren Uysal, Nabucco boru hattı projesinde kaynak arayışlarının sürdüğünü belirtti ve "Kişisel olarak Karadeniz'deki potansiyel ortaya çıkınca Nabucco'nun kaynağının Türkiye olacağını düşünüyorum. Bence Türkiye en büyük, Irak 2. büyük tedarikçi olacak" dedi ve ekledi:



"Kazakistan, Azerbaycan, Irak ve Libya'da faaliyetlerimiz var... Irak'taki arama faaliyetleri için hazırlık yapıyoruz....Akkaş, Mansuriye ve Sibe doğalgaz sahaları için yakında ihale açılacak. Bu ihalelere hazırlanıyoruz."



TPAO halka arz edilecek



Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 2011 yılında halka arz edilebilmesi için hazırlık yaptıklarını açıkladı.



Yıldız, Hazine ve maliyeye yük olmaksızın kendi ayakları üzerinde durabilen, hatta kendi ayakları üzerinde koşabilen bir enerji sektörü oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.



Bu çerçevede enerji firmalarında finans ihtiyacını karşılayabilecek bir yapı oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Taner Yıldız, şöyle konuştu: ''Bunu gerçekleştirebilmek için böyle bir seçenek de var. Önümüzdeki yıl için böyle bir hazırlık yapıyoruz. Bununla alakalı gerek teşkilat kanununda, yani anonim şirket hüviyetini kazanabilmesiyle alakalı, gerekse Petrol Kanununda bir kısım mevzuatla alakalı hazırlıklarımız var. Bunu tabiki kamuoyuna ve TBMM genel kurul gündemine getireceğiz. Ülkemiz yararına uygun bir noktaya getirmek için uğraşıyoruz. Exxon Mobil gibi firmalarla Irak veya farklı ülkelerle beraber operasyonel bir iş yapabilmek için şirketlerimizin finansla alakalı ayaklarını tamamlamak üzere önümüzdeki yıl için hazırlıklarımızı yapıyoruz.'' Halka arz çalışmalarının TPAO ve BOTAŞ için birlikte yürütülüp yürütülmeyeceğinin sorulması üzerine Yıldız, ''Şu anda TPAO ağırlıklı gelişiyor'' yanıtını verdi.



