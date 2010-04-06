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Ekonomi

Toyota'ya ABD Hükümeti'nden ağır ceza

ABD Ulaştırma Bakanlığı'ndan Toyota'ya gaz pedallarındaki sorunu geç bildirme cezası 16.4 milyon dolar.

06 Nisan 2010 03:00

T24- ABD Ulaştırma Bakanlığı, Japon otomotiv şirketi Toyota'ya, gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği gerekçesiyle 16,4 milyon dolarlık para cezası vermeye hazırlanıyor.


ABD Ulaştırma Bakanı Ray LaHood, yaptığı açıklamada, Toyota'ya araçlarındaki ani hızlanma gibi tehlikeli bir sorunu kasıtlı olarak sakladığı gerekçesiyle 16,4 milyon dolar para cezası verilebileceğini bildirdi.


LaHood, Toyota'nın gaz pedalındaki sorunla ilgili bilgiyi en az 4 ay geciktirdiğini belirterek, şirketin sorunlar baş gösterdiğinde tüketiciyi derhal bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurguladı.


Toyota'nın parayı ödemeyi kabul etmek ve cezaya karşı çıkmak için iki haftası bulunuyor. Şirketin ödemeyi kabul etmemesi durumunda konu mahkemeye taşınacak.


Şirket cezayı ödemeyi kabul ederse bu, ABD'de bir otomotiv şirketine verilen en büyük ceza olacak.


Toyota, 6 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 9 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı. Arızanın sorunlu gaz pedalı ya da gaz pedalının sıkışmasına yol açan paspaslardan kaynaklandığı belirtiliyor.

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