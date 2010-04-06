Toyota'ya ABD Hükümeti'nden ağır ceza

T24-



ABD Ulaştırma Bakanı Ray LaHood, yaptığı açıklamada, Toyota'ya araçlarındaki ani hızlanma gibi tehlikeli bir sorunu kasıtlı olarak sakladığı gerekçesiyle 16,4 milyon dolar para cezası verilebileceğini bildirdi.



LaHood, Toyota'nın gaz pedalındaki sorunla ilgili bilgiyi en az 4 ay geciktirdiğini belirterek, şirketin sorunlar baş gösterdiğinde tüketiciyi derhal bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmediğini vurguladı.



Toyota'nın parayı ödemeyi kabul etmek ve cezaya karşı çıkmak için iki haftası bulunuyor. Şirketin ödemeyi kabul etmemesi durumunda konu mahkemeye taşınacak.



Şirket cezayı ödemeyi kabul ederse bu, ABD'de bir otomotiv şirketine verilen en büyük ceza olacak.



Toyota, 6 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 9 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı. Arızanın sorunlu gaz pedalı ya da gaz pedalının sıkışmasına yol açan paspaslardan kaynaklandığı belirtiliyor.