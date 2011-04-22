-TOYOTA'NIN ÜRETİMİNDE AKSAMA TOKYO (A.A) - 22.04.2011 - Japon otomotiv devi Toyota, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunamiden sonra ortaya çıkan parça sıkıntısına bağlı olarak küresel araç üretiminin kasım ya da aralık ayına kadar normale dönmeyeceğini bildirdi. Dünyanın en büyük otomotiv üreticisi Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda fabrikalara zarar veren ikiz felaket yüzünden otomotiv üretiminde meydana gelen gecikmeler nedeniyle müşterilerinden özür diledi. ''Bizden araç satın almaya karar veren bütün müşterilerimizden teslimattaki ciddi gecikmeler nedeniyle samimiyetle özür diliyorum'' diyen Toyoda, işçileri, fabrikaların onarımı ve bayilere destek için felaket bölgesine gönderdiklerini, işçilerin üretimin hızlıca toparlanmasına katkıda bulunacağından emin olduğunu ifade etti. Parça sıkıntısının üretimde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle üretim kaybı 260 bin aracı bulan Toyota, bu hafta başında geçen aydan bu yana ilk kez Japonya'daki bütün fabrikalarında araç üretimine yüzde 50 kapasiteyle başlamıştı. Toyota'nın Çin'deki fabrikalarında da üretim yarı kapasiteyle yapılıyor. Toyota, Kuzey Amerika'daki fabrikalarında 26 Nisan-3 Haziran arasında pazartesi ve cuma günleri üretim yapmayacak, aynı sürede haftanın diğer günlerinde ise fabrikalar yarı kapasite çalışacak. Japon şirketinin, üretimdeki kayıp nedeniyle dünyanın en büyük otomotiv şirketi unvanını yitirebileceği belirtiliyor. -308 BİN ARACI GERİ ÇAĞIRIYOR- Bu arada Toyota, hava yastıklarındaki sorunu gidermek için ABD'de sattığı 2007-2008 model 214 bin adet ''RAV4'' ile 2008 model 94 bin adet ''Highlander'' aracını geri çağırıyor. Toyota, geçen yıl ve önceki yıl hatalı paspaslar, gaz pedalının sıkışması ve frenle ilgili yazılımdaki küçük teknik sorunlar yüzünden küresel çapta 14 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı. ABD hükümeti Toyota'ya, üç araç çağırma vakasıyla ilgili 48,8 milyon dolar para cezası vermişti.