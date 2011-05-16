Toyota'nın Türk CEO'su: Türkiye’nin önemi artıyor

Toyota Türkiye Pazarlama şirketi CEO’su Ali Haydar Bozkurt önceden planladığı ama deprem yüzünden ertelediği Japonya ziyaretini tamamladı. Hemen ardından gerçekleşen basın buluşmasında ise Toyota’nın 2020 Küresel vizyonunun açıkladı.

Bozkurt, Japonya’da yaptığı görüşmelerden ve gözlemlerinden elde ettiği sonuçların en önemlisinin ‘deprem nedeniyle ortaya çıkan sorunların yılsonuna kadar giderileceği’ yönünde olduğunu belirtti.



‘Toyota planı belirlenir’

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; Japonya’da Toyota’nın şu anda deprem nedeniyle ortaya çıkan aksamalara karşı yeniden planlama çalışmaları yürüttüğü izlenimini alan Bozkurt, planlama yapmada en önemli sorunun tedarikçilerde yaşanan plan bozukluğu olduğuna dikkat çekerken “Onların planı ortaya çıkmalı önce. Ardından bu plana göre Toyota planı ortaya çıkacaktır” dedi.

Bozkurt, 2020 Küresel vizyonda hedeflerin gelişmiş-gelişmekte olan ülkelerin yarı yarıya olan satış oranını yüzde 60 büyümekte olan pazarlar lehine çevrildiğini söyledi.



‘Türkiye’ye yatırım artar’

Böylece, ürün geliştirme konularında bu ülkelere daha fazla önem vereceğini vurgulayan Bozkurt, “Türkiye’de yatırımın artacağı pazarlar arasında yer alacaktır” dedi.

Toyota için bölgesel pazarların öneminin altının kalınca çizileceği bir dönemin başladığını söyleyen Bozkurt şunları söyledi:

“Bu doğrultuda Toyota’nın Avrupa’daki geleceği, küçük ve çevreci araçlara yönelik olacak. Avrupa’daki yoğun rekabet sebebiyle, Avrupa, Toyota’nın A, B, C segmentlerindeki global planlama merkezi olarak konumlandırılacak. Buna bağlı olarak da, pazar olarak bizim ihtiyaçlarımızın daha fazla dikkate alınacağı da tahmin edilebilir.

Bu da Türkiye pazarına yönelik Araştırma ve Geliştirme yatırımlarının artacağı, pazarın ilgi duyacağı modellerinin üretileceği, geleceğe çok daha güvenle bakan bir Toyota markası anlamına gelmektedir.”

