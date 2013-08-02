Toyota'nın kârı yüzde 94 arttı

Yenin zayıflamaya devam etmesiyle Japonya'nın otomobil üreticisi Toyota'nın mali dönem ilk çeyrek net kârı yıllık bazda yüzde 94 oranında artış kaydetti.

Wall Street Journal Türkiye'de yer alan habere göre, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin Abenomics olarak bilinen büyüme yanlısı politikalarının etkisiyle yende yaşanan büyük değer kaybı Japonya otomobil sektörünün de yeniden dirilmesine neden oldu.

Toyota Haziran ayında sona eren üç aylık dönemde 562,19 milyar yen (11 milyar lira) net kâr açıkladı. Bir önceki yılın aynı döneminde şirketin net kârı 290,35 milyar yen seviyesindeydi. Açıklanan son kâr rakamı 441,5 milyar yen olan beklentilerin de çok üzerinde.

Yen son yıllarda inatla güçlü bir seyir izlerken Toyota yaptığı açıklamalarda Japonya içerisinde üretime devam edeceğini vurgulamıştı.

Yerel para biriminin düşüşe geçmesi ve maliyet azaltma çalışmaları diğer otomobil üreticilerinde olduğu gibi Toyota'da da kendi göstermeye başladı.

Toyota'nın gelirleri de aynı çeyrekte 5,502 trilyon yenden yüzde 13,7 artışla 6,255 trilyon yene yükselirken faaliyet karı 353,14 milyar yenden yüzde 87,9 artışla 663,38 milyar yene yükseldi.

Toyota ayrıca Mart ayında sona erecek son mali yıl ile ilgili tahminlerini de artırdı. Daha önce bu mali yıl için 1,370 trilyon yen net kâr bekleyen şirket beklentisini 1,480 trilyon yene yükseltti. Şirket aynı şekilde 23,5 trilyon yen olan gelir beklentisini de 24 trilyon yene çıkarttı.