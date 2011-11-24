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Ekonomi

Toyota'dan Türkiye'ye yatırım müjdesi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya;da bulunan üretim tesislerinde C segment sedan üretimine başlanacak.

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya;da bulunan üretim tesislerinde C segment sedan üretimine başlanacak. Yeni modelin Toyota Türkiye üretim hattından çıkışı, iki yıl içinde gerçekleşecek.


Konuyla ilgili olarak, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, şunları kaydetti:


“C segment sedan üretiminin şirketimiz tarafından yapılacağını duyuruyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 1994-2006 yılları arasında ürettiğimiz Corolla modeli dolayısıyla sedan otomobil üretimi konusunda önemli bir tecrübemiz var. Bu karar, kaliteli üretimimize ve çalışanlarımızın, yan sanayimizin, tüm iş ortaklarımızın özverili çalışmalarına duyulan güvenin bir sonucu olarak verilmiştir. Türkiye ekonomisine ve topluma katkılarımız artarak devam edecektir.”


C segment sedan projesi için planlanan ek yatırım tutarının 150 milyon avro olduğu, Sakarya fabrikasında istihdam edilmek üzere mevcut işgücüne ilave olarak 400 kişilik yeni eleman alımı gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, Verso modelinin yanı sıra üretimi gerçekleşecek olan yeni proje ile birlikte Toyota Türkiye;nin toplam üretim miktarı ve yerlileştirmenin de artacağı duyuruldu.


Açıklamada, “Toyota'nın Avrupa üretiminde optimizasyon ve C segment üretiminde yerlileştirme stratejisi ile paralel olarak, ilgili segmentte sedan üretimi Toyota Türkiye tarafından yapılacak olup, C segment hatchback üretimleri de Toyota İngiltere Fabrikası tarafından gerçekleştirilecektir” denildi.

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