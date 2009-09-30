Toyota'dan ABD'deki en büyük çaplı geri çağırma

Otomotiv firması Toyota'nın satılan 3 milyon 800 bin aracı geri çağıracak olması, şirket yetkililerince ABD tarihinde en büyük çaplı geri çağırma olacağı belirtiliyor.



Toyota'dan yapılan açıklamada, söz konusu araçların sabit zemin döşemesinin gaz pedalının çalışmasını olumsuz etkilediği ve kazaya yol açabileceği ifade edildi. Bunun ABD tarihinde en büyük çaplı geri çağırma olacağını belirten şirket yetkilileri, bu konuda gerçekleştirilen 'güvenlik kampanyası' hakkındaki detaylı açıklamanın gelecek hafta başında yapılacağını kaydetti.



Hükümet yetkililerinin de katılımıyla yapılan uyarıda, Toyota ve Lexus marka araçların sabit zemin döşemesinin güvenlik zaafı oluşturduğu belirtilerek, araç sahiplerinin söz konusu sabit zemin döşemesini çıkarması gerektiği kaydedildi.



Toyota, ABD'de 2005 yılında da ülke tarihindeki o döneme kadarki en büyük çaplı araç geri çağırma işlemini gerçekleştirmiş, bu dönemde direksiyon sorunlarıyla ilişkili olarak 900 bin aracı geri çağırmıştı. Şirket, son olarak Ağustos ayında da Çin'de sattığı 688 bin 314 aracın camların elektrik aksamındaki bir sorun nedeniyle yetkili servislere götürülmesi çağrısında bulunmuştu.

