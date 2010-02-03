Toyota'da bir hata daha

T24- Japon otomobil üreticisi Toyota, Prius modelinin fren sisteminde sorun bulunduğunu açıkladı.





Araçlarında gaz pedalındaki sorun nedeniyle yaklaşık 8 milyon aracını geri çağıran, sekiz modelinin üretimin durduran Toyota, dünyada en çok satan hibrid araç Prius’un fren sisteminde sorun bulunduğuna dair şikayetler aldığını belirtti.



Toyota’nın sözcüsü Mieko Iwasaki yaptığı açıklamada, Kuzey Amerika ve Japonya’da Prius’un yeni modelinin fren sisteminde sorun bulunduğuna ilişkin yaklaşık 12 şikayet bildirildiğini ifade ederek, konuya ilişkin daha fazla detay vermek istemedi. Japonya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada ise soruna ilişkin yaklaşık 14 şikayet aldıklarını kaydederek, geri çağırma ihtimalinin göz ardı edilemeyeceği belirtildi.



Japon medyasında yer alan haberlere göre ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenlik İdaresi (NHTSA) de yaklaşık yüz benzer şikayet aldıklarını duyurdu.





NHTSA’nın internet sitesinde Prius kullanan bir sürücü şikayet dilekçesinde durmak için aracın frenine bastığını ancak yanıt alamadığını yazdı. Sürücü, aracı ancak kırmızı ışıkta bekleyen öndeki araca çarparak durdurabildiğini belirtti.





Toyota ve Japonya ulaştırma Bakanlığı’na göre, problem geçen Mayısta Japonya’da piyasaya sunulan Prius’un son versiyonunu ilgilendiriyor. İlk versiyonu 1997’de üretilen Prius, Japonya’da en çok satan araçlar arasında bulunuyor. Mizuno Credit Advisory’de otomobil uzmanı Tetsuya Mizuno, hibrid araçların Toyota için çok önemli olduğunu belirterek “Bu araçlar Japonya ve ABD’de son zamanlarda iyi satan tek araç. Eğer sorun önemliyse, Toyota’nın performansındaki etkisi çok sert olacak” dedi.Toyota’nın Ekim-Aralık dönemini kapsayan çeyrek rakamlarını yarın açıklaması bekleniyor. Şirketin Ocakta ABD’deki satışları yüzde 19 oranında azalarak 1999 yılı seviyelerine geriledi.Prius’un fren sisteminde sorun bulunduğuna yönelik şüpheler Toyota’nın Tokyo Borsasındaki durumunu da negatif yönde etkiledi. Toyota’nın hisseleri yüzde 5,68 oranında geriledi. Şirketin borsadaki hisseleri 21 Ocaktan bu yana yüzde 19 oranında değer kaybetti.