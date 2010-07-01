Toyota yine arıza çıkardı

T24- Toyota dünyanın dört bir yanındaki yaklaşık 270 bin otomobilinde motor kusuru olabileceğini açıkladı.



Arıza potansiyeli taşıyan araçlar arasında Toyota'nın Lexus adlı lüks serisindeki otomobiller de var. Araçların geri çağrılıp çağrılmayacağı belirsiz.



Ancak Japonya'da yayınlanan bir gazete şirketin bugün Ulaştırma Bakanlığı ile bağlantı kurarak geri çağırma ihtiyacı olup olmadığına açıklık getireceğini yazdı.



Toyota çoğunlukla frenlerdeki sorunlar nedeniyle bu yıl içinde toplam 8 milyon aracını geri çağırmak zorunda kalmıştı.



Yeni sorunun ise motorun araç hareket halindeyten aniden durmasına neden olabildiği belirtiliyor.



Söz konusu kusurlu 270 bin araçtan 180 bininin Japonya dışında satıldığı bildirildi.



Sorunun fark edilmesi ise Japonya'da alınan şikayetler sayesinde oldu. Yaklaşık 200 sürücü motordan garip bir ses geldiği şikayetinde bulundu.



Sorunun kazaya neden olup olmadığına ilişkin bir bilgi ise bulunmuyor.



Toyota'daki yeni sorunun duyulmasıyla şirket hisseleri yüzde 2,3 düşüş gösterdi.



Amerika Birleşik Devletleri makamları kısa bir süre önce, sorunlu araçları servise çağırmakta ağır kaldığı gerekçesiyle 16,4 milyon dolar cezaya çarptırmıştı.



Toyota şimdiye kadar geri çağırdığı araçların büyük bölümünü tamir etti.



Ancak hala hakkında açılmış 200'den fazla şikayet davası var.