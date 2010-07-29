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Ekonomi

Toyota yaklaşık yarım milyon aracı geri çağırıyor

Toyota, ABD'de satılan ve büyük bölümü Avalon model olan 412 bin otomobili geri çağıracağını bildirdi.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Toyota, ABD'de satılan 412 bin aracını geri çağırma kararı alırken, "direksiyon sisteminin bir parçası olan direksiyon kilit çubuğunda meydana gelen çatlamalar" geri çağırılmaya gerekçe olarak gösterildi.

Toyota yine arıza çıkardı

Dünyanın en büyük otomobil firması Toyota, ABD'de satılan ve büyük bölümü Avalon model olan 412 bin otomobili geri çağıracağını bildirdi.

Toyota firması tarafından yapılan açıklamada, 412 bin otomobilin direksiyonunda bir sorun nedeniyle geri çağrıldığını, söz konusu problem yüzünden ABD'de üç trafik kazasının rapor edildiğıi belirtildi. Geri çağrılan 412 bin aracın 373 bininin 2000 ile 2004 yılları arasında satıldığı ifade edilen açıklamada, geri çağrılmaya neden olarak direksiyon sisteminin bir parçası olan direksiyon kilit çubuğunda meydana gelen çatlamalar gösterildi.  


Bugüne kadar 8.5 milyondan fazla aracını geri çağırdı


Bir çok durumda çatlayan direksiyon kilit çubuğunun kırıldığı ve kazalara yol açtığı kaydedilen açıklamada, geri çağrılan 39 bin aracın da 2003-2007 yılları arasında satılan Lexus LX470s modeli olduğu ifade belirtildi. Geri çağrılan Lexus markasında yaşanan sorunun Avalon'dan farklı olduğu kaydedilen açıklamada, Lexus'da yaşanan sorunun direksiyon mili kaynaklı olduğu bildirildi.

Toyota, küresel düzeyde 8.5 milyondan fazla aracını yaşanan sorunlar nedeniyle geri çağırdı.


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