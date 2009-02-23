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Ekonomi

Toyota üretimini kısıyor

Japon otomotiv devi Toyota'nın 2009'da küresel üretimini yüzde 20 kısmayı planladığı bildirildi.

23 Şubat 2009 02:00

Nikkei gazetesinin haberine göre, dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, küresel ekonomik krizin talebi düşürmesi nedeniyle 2009 yılı üretim seviyesini yüzde 20 kısarak, 6,5 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.

Toyota'nın, bu yıl için üretim planlarını yakında açıklayacağını yazan gazete, şirketin, bazı günler üretimi durdurarak stokların artmasının önüne geçmek için çaba gösterdiğini ve normal stok seviyesine mayıs ayına kadar varılmasının beklendiğini belirtti.

Gazete, şirketin üretiminin önceki aylarla karşılaştırıldığında mayıs ayında tekrar toparlanacağını, ancak bu seviyelerin halen önceki yılların çok altına olacağını kaydetti.

Toyota'ya göre, şirketin yıllık üretimi en son 2003 yılında 6,1 milyon adet olmuştu.

Küresel ekonomik kriz yüzünden ABD, Avrupa, Japonya ve gelişmekte olan ülkelerde satışları gerileyen Toyota, Ekim-Aralık 2008 döneminde 1,8 milyar dolar zarar açıklarken, mart ayında sona erecek mali yılında zararının 3,7 dolar olacağı tahmininde bulunmuştu.

Geçen ay Toyota'nın kurucusunun torunu Akio Toyoda, Toyota'ya yeni başkan olarak seçilmişti.

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