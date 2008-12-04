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Ekonomi

Toyota üretimi düşüreceğini açıkladı

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, azalan talebi gözönünde bulundurarak üretimi düşürme kararı aldı.

04 Aralık 2008 02:00

Japonya'nın en büyük otomobil üreticisi Toyota, azalan talebi gözönünde bulundurarak üretimi düşürme kararı aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamada, ABD ve diğer ülkelerde düşen talep nedeniyle bu ay sonunda üç fabrikada üretime ara verileceği belirtildi.

Motor parçaları üreten Toyota Motor Hokkaido Inc'in sözcüsü Harutoshi Fukasawa da 25 Aralık'ta bütün montaj hatlarının durdurulacağını söyledi.

Fukasawa, ABD'nin zor durumunun devam etmesinin daha fazla fabrika kapatmayı gündeme getirebileceğini belirterek, "Japonya'da otomotiv talebi zaten kötü fakat şimdi ABD'de de talep düşüyor ve durum gerçekten zor" dedi.

Japonya'da 15 yıldır ilk kez düşen üretim nedeniyle fabrikalarda üretim durmuş olacak.

Kasım ayında Toyota'nın ABD'deki satışları yüzde 34 düşerken, yetkililer yeni modellerin tanıtımıyla 2009 yılında ABD'deki satışların artırılabileceğini umuyor.

Toyota, Mart ayında başlayan mali yıl için net kâr tahminini 1,25 trilyon yenden (13,4 milyar dolar) 550 milyar yene (5,9 milyar dolar) çekti.

Şirket, ayrıca küresel üretim projeksiyonunu da 8,74 milyon adetten 8,24 milyon adete indirdi.

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