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Ekonomi

TOYOTA ÜRETİME SINIRLI BAŞLAYACAK TOKYO (A.A)

08 Nisan 2011 13:05

-TOYOTA ÜRETİME SINIRLI BAŞLAYACAK TOKYO (A.A) - 08.04.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, Japonya'daki tüm fabrikalarında üretime sınırlı olarak yeniden başlama kararı aldı.  Şirket, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunami sonrasında ülke genelinde fabrikalarında üretimi durdurmuştu.  Toyoto'dan yapılan açıklamada, 18 Nisan ile 27 Nisan tarihleri arasında Japonya'daki tüm fabrikalarda üretimin sınırlı olarak yeniden başlayacağı, 18 fabrikada üretimin normal kapasitenin yüzde 50'si olarak devam edeceği bildirildi.  Toyota Sözcüsü Shiori Hashimoto, Toyota'nın tam kapasite üretime ne zaman döneceğinin netlik kazanmadığını belirtti.  Tsunami felaketi, Toyota için 14 Mart ile 8 Nisan tarihleri arasında 260 bin adet araç üretim kaybına yol açtı. 

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