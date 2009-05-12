Toyota Türkiye’nin ihracatı yarı yarıya düştü

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 2009 yılının ilk dört ayında 20 bin 982 otomobil ihraç etti. Geçen yılın aynı döneminde ihraç edilen otomobil sayısı ise 55 bin 232 idi.



Nisan ayında 3 bin 464 araç üreten Toyota Türkiye, bunun 2 bin 921'ini ihraç etti.



2009 yılının ilk 4 ayında stoklarla birlikte 20 bin 982 araç ihraç eden fabrikanın, geçen yıl aynı dönemde ihraç ettiği otomobili sayısı ise 55 bin 232 idi.



Nisan ayında 3 hafta üretime ara veren Toyota Türkiye'nin 4 aylık toplam üretimi de 19 bin 295 araç olarak gerçekleşti.



Nisan ayında otomotiv sanayinde üretimin payının yüzde 7'sini oluşturan Toyota Türkiye, geçen yıl ürettiği 126 bin 521 otomobilin, 119 bin 586'sını ihraç etmişti.



