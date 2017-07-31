T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Toyota, Türkiye'de tatil nedeniyle üretime ara verdi

2017 yılının ilk 6 ayını rekor üretim ve ihracat rakamları ile kapatmıştı

31 Temmuz 2017 19:13

Türk otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz  ile 12 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdi.

2017 yılının ilk 6 ayını rekor üretim ve ihracat rakamları ile kapatan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, olağan bakım, onarım, revizyon hazırlık çalışmaları sebebiyle 31 Temmuz 2017 ile 12 Ağustos 2017 tarihleri arasında tatile girdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarının büyük çoğunluğu belirtilen tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanıyor. Bu süre zarfında sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan sınırlı sayıda çalışan fabrikada bulunmaya devam ediyor.

Toyota Otomotiv Sanayi 2017 Ocak-Haziran döneminde 145 bin 230 adet araç üretirken, 127 bin 900 adet ihracat gerçekleştirdi. Sakarya’da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2017 yılının sonunda tarihinin en yüksek üretim ve ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.

ETİKETLER

toyotatürkiyesabancıarabaüretimara verildisakarya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24