Toyota, Türkiye'de tatil nedeniyle üretime ara verdi

Türk otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 31 Temmuz ile 12 Ağustos tarihleri arasında üretime ara verdi.

2017 yılının ilk 6 ayını rekor üretim ve ihracat rakamları ile kapatan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, olağan bakım, onarım, revizyon hazırlık çalışmaları sebebiyle 31 Temmuz 2017 ile 12 Ağustos 2017 tarihleri arasında tatile girdi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanlarının büyük çoğunluğu belirtilen tarihler arasında yıllık ücretli izinlerini kullanıyor. Bu süre zarfında sadece bakım, onarım ve revizyon çalışmalarında görev alan sınırlı sayıda çalışan fabrikada bulunmaya devam ediyor.

Toyota Otomotiv Sanayi 2017 Ocak-Haziran döneminde 145 bin 230 adet araç üretirken, 127 bin 900 adet ihracat gerçekleştirdi. Sakarya’da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2017 yılının sonunda tarihinin en yüksek üretim ve ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyor.