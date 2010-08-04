Toyota Türkiye'de rekor kırdı

T24- Toyota, temmuz ayında ulaştığı 5 bin 289 adetle bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en yüksek aylık satış adedine ulaştığı bildirildi.





Toyota'dan yapılan açıklamada, Toyota'nın, geniş ürün yelpazesi, üstün teknolojisi, dayanıklılığı, güvenliği ve yüksek ikinci el değeri gibi, özellikleriyle dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de en çok tercih edilen marka olduğu belirtildi.





Toyota'nın, temmuz ayında ulaştığı 5 bin 289 adetle bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği en yüksek aylık satış adedine ulaştığı dile getirilen açıklamada, Toyota Finans Sistemi'nin devreye girdiği ilk ay itibariyle rekor satış getirdiği kaydedildi.





Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Toyota Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, şunları ifade etti: “2014 yılı için hedeflediğimiz 50 bin satış adedine ulaşmak için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Daha önce de olduğu gibi müşteri odaklı hizmet anlayışımızı sürdürecek ve daha da geliştireceğiz. Hedefimiz Toyota'yı Türkiye'nin en sevilen markası yapmak. Hem satış hem de satış sonrası hizmetlerinde memnuniyet çıtasını sürekli yükseltiyoruz. Toyota, tüketiciler gözünde yüksek marka değerine sahip.





Biz buna ek olarak, markamızı daha çekici kılan artı bir değer daha yarattık ve herkesi Toyota sahibi yapmak amacıyla Temmuz başında Toyota Finans Sistemini hayata geçirdik. Çalışmalarımız meyvesini vermeye başladı. Toyota'nın Türkiye'deki en yüksek aylık satış adedini 5 bin 289 adetle Temmuz 2010'da kırarak tarihi bir rekora imza attık. Müşterilerimizin markamıza yönelik takdirlerinin katlanarak artacağına inanıyorum. Öncelikli hedefimiz bu başarıyı bundan sonraki aylarda da sürdürmek.”





Toyota'nın ilk çeyrek karı da belli oldu





Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Corp, mali yılının ilk çeyreğinde 2,2 milyar dolar (190,47 milyar yen) kar etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 77,82 milyar yen zarar etmişti.





Şirket yetkililerince yapılan açıklamaya göre, şirketin Nisan-Haziran dönemini kapsayan mali yılının ilk çeyreğinde hisse başına 60,74 yen karı oldu. Şirketin gelirleri ise ilk çeyrekte 57,3 milyar dolara (4,87 trilyon yen) ulaştı. Gelirlerin artmasında Kuzey Amerika, Japonya ve Asya'daki satışların artmasının etkili olduğu belirtiliyor.





Toyota ayrıca, cari mali yılın tamamı için kar beklentisini 4 milyar dolar (340 milyar yen), ciro beklentisini ise 229 milyar dolar (19,50 trilyon yen) olarak açıkladı. Şirket, bu mali yılda küresel satışlarının 7,38 milyon adete çıkacağını tahmin ediyor. Şirketin global satışları geçen mali yılda 7,24 milyon düzeyinde bulunuyordu.



