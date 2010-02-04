Toyota, Türkiye'de de araçlarını satıştan çekiyor

T24 - Gaz pedalı sorunları nedeniyle tüm dünyada bazı modellerini geri çağıran Japon Toyota, önlem olarak Türkiye’de de bazı araçlarını bayilerden çekti.



Geçen yıl dünyanın bir numaralı otomobil üreticisi ünvanını da kazanan Toyota, bazı modellerinin gaz pedallarındaki sorun nedeniyle ABD başta olmak üzere pek çok ülkede araçlarını geri çağırma sorunuyla uğraşırken, Türkiye’de de aynı gaz pedalı sistemini kullanan bazı Toyota modellerinin satıştan çekildiği bildiriliyor.



Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Toyota Pazarlama CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Avrupa ile Türkiye’yi de içine alan geri çağırma uygulamasına konu olan bazı modelleri, kendilerine gönderilen tespit yöntemleriyle incelediklerini belirterek, “Gerek stoklarımızda gerekse de bayilerin elinde bulunan araçları gözden geçirdik. Bunun sonucunda da küçük bir miktarını satıştan geri çektik” dedi. Söz konusu gaz pedallarının, “potansiyel olarak problem çıkartabileceği” gerekçesiyle değiştirildiğini hatırlatan Bozkurt, “Biz de herhangi bir soru işaretine yer vermemek adına, geri çektiğimiz bu araçların pedallarını yenileriyle değiştirmeden satışa sunmayacağız” ifadesini kullandı.



Bozkurt, konuyla ilgili Toyota Avrupa ile devamlı irtibat halinde olduklarını ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.





‘Yenilerde sorun yok’



Gaz pedalı sorununun, belirli yıllarda üretilen modellerde olduğunu hatırlatan Bozkurt, yeni gelen sevkiyatta, söz konusu sorun kapsamına giren araç bulunmadığını da söyledi.



Türkiye’de satılmış araçlar içinde hangilerinin sorun kapsamına girdiğine ilişkin Toyota Avrupa’dan gelecek listeyi beklediklerini de kaydeden Bozkurt, “Bu listeler yarın (bugün) ya da en geç bir sonraki gün elimizde olacak. Bu listedeki şasi numaralarına göre kullanıcılarla temasa geçeceğiz ve hızla gereken işlemleri gerçekleştireceğiz” dedi. Bozkurt, Avrupa’da 2 milyon aracın geri çağırma operasyonuna dahil olduğunu, bugüne kadar sadrece 26 şikayet alındığını söylerken, “Türkiye’de bu konuyla ilgili tek bir başvuru gelmedi” ifadesini kullandı.



Toyota’nın, gaz pedalı sorunu nedeniyle Avrupa’da geri çağırdığı modeller Corolla, Auris, Verso, Avensis, Yaris, IQ, Aygo ve RAV4. Bu araçlardan IQ ve Aygo Türkiye’de satılmıyor.





İşte Toyota’yı sallayan pedalın hikâyesi



- Japon üretici, gaz pedalıyla ilgili ilk sorununu kısa süre önce yaşamıştı. Pedalın paspasa takılması ve aracın hızını istem dışı bir şekilde artırması nedeniyle kısa süre önce ABD’de satılan bazı modellerini geri çağıran şirket, pedal boyunu kısaltmıştı.



Son çağırma uygulamasına konu olan pedallardaysa, bazı durumlarda pedalın eski konumuna geri gelmemesi ya da takılı kalması gibi sorunlar yaşandı. Nadir durumlarda, çevre ve zamana bağlı olarak gaz pedalı mekanizmasında sürtünerek çalışma sonucu performans düşüklüğüne rastlanabiliyor. Bu durum gaz pedalının basılı olmadığı eski pozisyonuna geç dönmesi, pedala basılma sırasında hissedilen zorluk, gaz pedalının takılı kalması gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Toyota, bunun için söz konusu mekanizmaya bir parça ekledi.





Bakan kriz yarattı!



ABD Ulaştırma Bakanı Ray LaHood’un geri çağırılmış Toyota araçlara sahip sürücülere “Bu araçları kullanmayı bırakın ve servise götürün. Bunu yapabileceklerini söylüyorlar” şeklindeki demeci kriz yarattı. Toyota hisseleri yüzde 8 düşüş yaşarken LaHood sözlerinin fazla keskin olduğunu kabul ederek düzeltme yaptı. Bakan, “Sadece geri çağırılmış modeleri kullananları servislere gitmeleri ve bir an önce onarımı yaptırmaları için uyarmak istemiştim” dedi. Toyota da, benzer bir açıklama yayınladı.



Pedal sorununun, ABD satışları geçen ay yüzde 16 düşen Toyota’ya yaklaşık 2 milyar dolara malolacağı, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşlerinse bu miktarı katlayacağı öne sürülüyor.





Bu kez de sorun Prius’ta



Gaz pedallarındaki sorun nedeniyle dünya çapında 8 milyon aracını geri çağırmak zorunda kalan Toyota, bu kez de dünyanın en çok satılan seri üretim hibrit aracı Prius’un frenleriyle dertli.

Amerikan Ulusal Otoyol Güvenliği İdaresi’nin (NHTSA), Prius’a ilişkin ikisi yaralanmalı kazayla sonuçlanan 100 şikâyet aldığı, bunların da aracın frenlerindeki sorunlardan kaynaklandığı bildirildi. Japon Ulaştırma Bakanlığı’ysa Prius’la ilgili geçen yılın son 6 ayında kendilerine 14 şikâyet geldiğini, hepsinin de fren sistemlerinden kaynaklandığını bildirdi. Bakanlık, Toyota’dan bu şikâyetlerle ilgili araştırma yapmasını istedi. Toyota Sözcüsü Ririko Takeuchi, sorunla ilgili araştırmalara başladıklarını açıkladı.





Lexus ile 'canlı' kaza



Son sözü ‘dua edin’ oldu



Gaz pedalında oluşan hatadan dolayı Lexus marka bir araçla kaza geçirerek hayatını kaybeden Amerikalı ailenin son anları, Toyota aleyhine açılan davada gün yüzüne çıktı. Kiraladıkları Lexus’un gaz pedalı sıkışınca, kaza yapan ve alev alan araçta bulunan Mark Saylor, karısı, kızı ve kayınbiraderi Chris Lastrella hayatını kaybetti.



Kazanın görüldüğü davada Lastrella’nın kazadan hemen önce acil durum hattı 911’le yaptığı telefon görüşmesinin kaydı dinletildi.



Ses kaydında Lastella’nın “Bir Lexus’tayız, 125 numaralı otobanda kuzeye doğru ilerliyoruz ve gaz pedalı sıkıştı... Başımız dertte, frenler çalışmıyor, kavşağa geliyoruz... Hatta kalın, hatta kalın ve dua edin...” şeklindeki son sözleri yer aldı. Lexus markalı araçlar, geri çağırma kapsamında bulunmuyor. Ancak yaşadıkları sorun, toplatma kararlarına örnek gösteriliyor.





Bir Türk de dava açtı



Son sorunların ardından ABD’de Toyota’ya dava açanların arttığı bildirilirken, aralarında bu ülkede yaşayan bir Türkün de bulunduğu bildiriliyor. California’da yaşayan ve 46 yıllık eşini sıkışan gaz pedalı yüzünden 2007’de uçurumdan aşağı uçan Toyota Camry’de kaybeden Bülent Ezal da Toyota’yı dava etmiş.



