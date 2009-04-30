Toyota Türkiye yeniden üretime başladı

Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi AŞ, 1 haftalık izinden sonra üretime başladı.



Edinilen bilgiye göre, 3 bin 500 işçinin çalıştığı fabrikada, 1 haftalık izinden sonra üretim başladı. Nisan ayının ilk 2 haftası da üretime ara verilen fabrikada, bu ay 10 gün üretim yapıldı.



Diğer yandan, Toyota Türkiye'nin yan sanayi ürünlerini yaptığı için üretime ara veren Toyota Boshoku Fabrikasında çalışan bin 500 işçi de iş başı yaptı.



Ekonomik kriz nedeniyle üretimi düşüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ, 2009'un ilk 3 ayında 15 bin 831 araç üretmişti.



