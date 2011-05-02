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Ekonomi

TOYOTA TÜRKİYE ÜRETİME BAŞLIYOR SAKARYA (A.A)

02 Mayıs 2011 18:45

-TOYOTA TÜRKİYE ÜRETİME BAŞLIYOR SAKARYA (A.A) - 02.05.2011 - Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, üretimlerinin mayıs ayı içinde mevcut duruma göre kısmen daha düşük seviyede devam edeceğini bildirdi.  Toyota Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota Avrupa'nın kararı doğrultusunda yaşanan tedarik açığı nedeniyle 21 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında üretime sekiz gün ara veren Toyota Türkiye, 3 Mayıs itibariyle üretime başlayacak.  Toyota Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Orhan Özer, parça tedarik sürecinin şirketleri ve Toyota Avrupa tarafından hassasiyetle takip edildiğini kaydederek, şunları bildirdi:  ''Şu andaki duruma göre üretimimiz Mayıs ayı içinde kısmen daha düşük seviyede devam edecektir. Bu süreci, tüm çalışanlarımızla el ele, Toyota'nın temel değerlerinden insana saygı ve sürekli iyileştirme prensipleri doğrultusunda daha da güçlenerek aşacağımızı düşünüyorum. Bu dönem sonrasında ise gerek Toyota Türkiye gerekse Avrupa'da diğer fabrikalarımızın bütün gayretleriyle çalışarak yıl başında planladıkları üretim rakamlarını gerçekleştireceklerine inanıyorum.''

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