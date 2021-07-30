Toyota Türkiye, 15 gün üretime bakım molası verecek

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1 - 15 Ağustos arasında üretime ara verecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 1 - 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında tatile girecek. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021 yılında 247 bin adet araç üreterek bunun 197 bini ihraç etmeyi hedefliyor. Üretiminin yüzde 90’ını, 150’yi aşkın ülkeye ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 kişilik istihdamı ve 2.27 milyar dolar değerinde toplam yatırımı ile Sakarya’da üretim yapıyor.(ANKA)