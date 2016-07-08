Toyota tasarruf için klimaları kıstı

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota Tokyo'daki şirket binasında maliyetleri düşürmek için sekiz asansörden ikisini devreden çıkardı.

Şirket ayrıca zayıf küresel ekonomi ve Japonya'nın güçlü para birimi yen nedeniyle klima ısılarını da ayarladı.

Toyota bu adımın şirketin "sadeleşmesine" yardım edeceğini söyledi.

Toyota 2008 küresel mali kriz döneminde de bu gibi adımlar atmıştı.

Ancak şirket ne kadar tasarruf yapmayı planladığını açıklamadı.

BBC'ye konuşan bir Toyota sözcüsü bu politikaların yeni olmadığını söyledi.

Sözcü "Asansörleri durdurmadaki ana amaç personel arasında Toyota'nın sadeleşme yoluyla artan rekabete ve israfı azaltmaya bağlılığına dikkat çekmek. Maliyet endişesi dışında LED ampullerin kullanılması gibi önlemler çevreyi de korumaya yönelik. Çevreye özen göstermek Toyota'nın en önemli değerlerinden biri" diye konuştu.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin para birimi Yen'i düşürmek için teşvik programı başlatmasından bu yana Toyota üç yıl arka arkaya rekor kâr elde etmişti.

Bu program ülkenin düşük para birimi nedeniyle denizaşırı ülkelerde satışları artırdığı için ülkenin ihracatçılarına büyük destek sağlamıştı.

Mart 2016'da biten mali yılda Toyota 23 milyar dolar rekor kar elde etti.

Şirket yeni mali yılda kârın düşeceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere'nin AB'den çıkma kararı üzerine yatırımcılar Yen'e yönelince Japon para birimi artmıştı.

Japon para birimi Yen ABD Doları karşısında son iki yılın en yüksek seviyesinde.

101 yen 1 ABD dolarına denk geliyor.

Yen daha güçlenirse Toyota'nın ülke dışında kazandığı kâr büyük oranda azalacak.