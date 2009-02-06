Toyota tarihinin en büyük zararını bekliyor

Japon otomotiv devi Toyota, 31 Mart’ta sona erecek mali yılda 4 milyar 950 milyon dolarlık faaliyet zararını açıklamaya hazırlanıyor.



Dünyanın en büyük otomotiv şirketi olan Toyota, 2008-2009 mali yılına ilişkin zarar beklentisini yükselterek, tarihinin en büyük zararını açıklayacak.



Mart ayında sona erecek olan mali yılda 4.9 milyar dolar operasyon zararı beklediğini açıklayan Toyota, aralık ayı sonunda yaptığı açıklamada 1.6 milyar dolar civarında bir zarar beklentisi olduğunu duyurmuştu. Öte yandan şirketin net zarar beklentisi ise 3.8 milyar dolar olarak duyuruldu.



Toyota'dan yapılan açıklamada, bu zarar beklentisine karşın herhangi bir şekilde fabrika kapatma veya işçi çıkarma gibi bir planın bulunmadığı vurgulandı.



Öte yandan Toyota, yılın son çeyreğine ilişkin olarak da 4 milyar dolar operasyon zararı beklediğini duyurdu. Şirket geçen senenin aynı döneminde ise 7 milyar dolar civarında kâr elde etmişti.



Toyota'nın Başkanı Mitsuo Kinoshita, çok zorlu bir döçnemden geçtiklerini ifade etti. Lehman Brothers şokundan sonra finansal piyasalardaki problerim reel ekonomiye de yansığını belirten Kinoshita, "2009'da ne olacağını bilemiyoruz. Ama umarım dibe vurmuşuzdur" dedi.



Moody’s not düşürdü



Toyota'nın zarar tahminini yükseltmesinin ardından uluslararası kredi derecelndirme kuruluşu Moody's de şirketin kredi notunu düşürdü. Toyota'nın Aaa olan notu Aa1'e indirildi. Moodys böylece son 10 yıldır ilk kez Toyota'nın notunu indirmiş oldu.

