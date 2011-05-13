-TOYOTA LİDERLİĞİ GM'YE KAPTIRDI NEW YORK (A.A) - 13.05.2011 - Japon otomobil üreticisi Toyota, dünyanın en çok otomobil satan şirketi unvanını yılın ilk çeyreğinde ABD'li otomobil üreticisi General Motors'a (GM) kaptırdı. Toyota'nın küresel satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak, 1,79 milyona gerilerken, GM, söz konusu çeyrekte 2,22 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Alman otomobil üreticisi Volkswagen ise GM'nin ardından en çok araç satan ikinci şirket oldu. Volkswagen, yılın ilk çeyreğinde küresel bazda 2 milyon araç sattı. Toyota'nın ilk çeyrek satışlarının düşmesinde 11 Mart'ta Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinde zarar gören fabrikalarında üretimi askıya alması etkili oldu. Dünyanın en çok otomobil satan şirketi unvanını 2008 yılında GM'den devralan Toyota, 2009 yılı sonbaharından bu yana teknik problemler nedeniyle dünya genelinde 12 milyondan fazla aracı çağırmak zorunda kalmıştı. Çeyrek dönem sonuçlarını geçen çarşamba açıklayan Toyota'nın karı, mali yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki mali yılın aynı dönemine göre yüzde 77 oranında azalarak, 25,4 milyar yene (314 milyon dolar) geriledi. Şirketin karı, geçen mali yılın son çeyreğinde 112,2 milyar yen düzeyinde bulunuyordu.