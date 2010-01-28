Toyota krizi Avrupa'ya sıçradı

Toyota'da yaşanan geri çağırma krizi büyüyor. Önceki gün ABD'de 2.3 milyon adet aracını, dün de 1.9 milyon aracını geri çağıran Toyota'da bu rakam son iki ay itibariyle 8 milyona ulaştı. Üstelik şirket şimdi de Avrupa'da geri çağırmalara başlayacak.





Japon otmobil üreticisi Toyota, ABD'de gaz pedalında sorun bulunan 1,9 milyon aracını daha geri çağırıyor.



Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, araçların gaz pedalı mekanizmasının aşındığı, bazı durumlarda takıldığı için geri çağrılma kararı alındığı ifade edildi.



Geri çağrılan araçların 2009-2010 yılı Corolla, Venza, Matrix ve Pontiac Vibe ve 2008-2010 yılı Highlander olduğu belirtildi.



Şirket, Avrupa'da da teknik sorunlar nedeniyle araçlarının geri çağrılacağını açıkladı.Şirket sözcüsü Paul Nolasco, yaptığı açıklamada, hangi modelin ya da kaç adet aracın geri çağrılacağını bilmediklerini söyledi.



4 ayda ABD'de yaklaşık 8 milyon araç geri çağrıldı



Toyota geçen hafta, ABD'de gaz pedalında sorun bulunan 2,3 milyon aracı geri çağırmıştı.



Şirketin sözcüsü Brian Lyons, şirketin bu sorunla ilgili henüz çözüm bulmasa da geliştirmeye çalıştığını belirtmişti. Lyons, Toyota'nın söz konusu modellerinin diğer ülkelerde çağrılıp çağrılmayacağına ilişkin bilgi vermemişti.



Geçen sonbaharda da Toyota, ABD'deki 4,2 milyon aracını uygun olmayan zemin döşemesinin gaz pedalının sıkışmasına, bunun da aracın hızının artmasına ve aracın durmasının zorlaşmasına neden olduğu gerekçesiyle geri çağırmıştı.



Şirket geçen yıl Ağustos ayında da Çin'de, elektrikli cam anahtarlarındaki arıza nedeniyle 690 bin aracı geri çağırmıştı.



Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, böylece son 4 ayda ABD'de yaklaşık 8 milyon aracını geri çağırmış oldu.



Dünyanın en büyük araç üreticisi Toyota hisseleri tepetaklak oldu.



Hisseler tepetaklak





ABD'de yaşanan araç geri çağırma krizi ve bununla birlikte şirketin 8 modelinin satışını askıya alması, Toyota hisselerinin son dönemdeki en kötü performasını göstermesine neden oluyor.



Toyota'nın bugünkü yüzde 3.9'luk düşüşü ile birlikte 21 Ocak'tan bu yana değer kaybı yüzde 15'e ulaştı. Şirketin piyasa değeri de 136 milyar dolara kadar geriledi. Yaşanan bu düşüşte, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Toyota'yı negatif izlemeye alması da etkili oldu.



Öte yandan şirket hisselerinde 38.6 milyon adetlik gerçekleşen işlem hacmi de tarihi rekor olarak kayıtlara geçti.



En çok Hyundai'ye yaradı



Toyota'nın hisselerinde yaşanan düşüşe karşım şirketin ABD'deki en büyük rakiplerinden olan Hyundai, Honda ve Nissan tarafında hızlı yükselişler gerçekleşti. Toyota'nın 8 modelinin satışını askıya alması ile bu markaların pazar payının artacağını düşünen yatırımcıların alışları ile birlikte Hyundai yüzde 4.1, Honda yüzde 3.3, Nissan ise yüzde 2.8 değer kazandı.