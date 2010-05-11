Toyota karını açıkladı

T24- Japon otomobil üreticisi Toyota, Ocak-Mart aylarını kapsayan çeyrekte 1,2 milyar dolar (112 milyar yen) kar etti.





Dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanına sahip şirket, geçen yıl söz konusu dönemde 766 milyar yen zarar açıklamıştı.





Geçen yıl söz konusu çeyrekte 3,54 trilyon yen olan şirketin satışları ise bu yıl ocak-mart döneminde 5,28 trilyon yene (57 milyar dolar) ulaştı.





Geçtiğimiz aylarda Toyota, çeşitli güvenlik gerekçeleri nedeniyle dünya genelinde 8 milyondan fazla aracı çağırmıştı.





Şirket, 31 Martta sona eren mali yılda 209 milyar yen (2,3 milyar dolar) kar elde etti.





Bir önceki mali yılda Toyota 437 milyar yen zarar ettiğini açıklamıştı.





Toyota, 2011 Mart ayında bitecek mali yıla ilişkin projeksiyonlarını da

daha iyimser açıkladı. Buna göre, şirket karının yüzde 48 artarak 3,3 milyar dolara (310 milyar yen) ulaşmasını bekliyor.





Toyoto Başkanı Akio Toyoda, şirketin çeyrek yılda kar etmesinden dolayı satıcılara, tedarikçilere, çalışanlara ve müşterilere şükranlarını sundu. Toyoda, “Bütün müşterilerimize yürekten teşekkür borçluyum” dedi. (Milliyet)