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Ekonomi

TOYOTA JAPONYADAKİ ÜRETİMİNİ DURDURDU TOKYO (A.A)

14 Mart 2011 12:16

-TOYOTA JAPONYADAKİ ÜRETİMİNİ DURDURDU TOKYO (A.A) - 14.03.2011 - Japon otomotiv devi Toyota, Japonya'daki üretiminin tamamını 16 Mart'a kadar durdurdu. Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota, geçen hafta ülkenin kuzeydoğusunda meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra ülkedeki 12 fabrikasının tamamında üretimini 16 Mart'a kadar durdurduğunu açıkladı. Şirket, bugünden itibaren geçerli olacak kararla araç üretiminin 40 bin kadar azalacağını belirtti. Araç üretiminin yüzde 38'ini Japonya'da yapan Toyota, ocak ayında bu ülkede 234 bin 45 araç üretmişti. Toyota'nın hisseleri Tokyo Borsası'ndaki işlemlerde yüzde 7,7 değer kaybetti. -KAZAKİSTAN UÇAK GÖNDERDİ Kazakistan, Japonya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarını tahliye etmek ve depremzedelere yardım malzemeleri ulaştırmak üzere bu ülkeye bir uçak gönderdi. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, uçağın Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunamiden etkilenen Kazak vatandaşlarının tahliyesi için Tokyo'ya hareket ettiği bildirildi. Açıklamada, sabah saatlerinde Tokyo'ya giden TU-154 tipi uçakla depremzedeler için tıbbi yardım malzemeleri, su ve gıda da gönderildiği kaydedildi.

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