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Ekonomi

Toyota iReal’i geliştirdi Japonya Başbakanı test etti

Başbakan'ın tanıttığı iReal, 100 yılın icadı olarak tanıtılıyor.

31 Aralık 2009 02:00

T24- Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama, ülkesinin 2010 yılı için planladığı ekonomide büyüme hedeflerini açıkladığı toplantının ardından, Toyota tarafından geliştirilen iReal isimli kişisel taşıt konseptiyle kısa bir deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Daha önce ABD’li Segway firması tarafından 100 yılın icadı olarak tanıtılan iki tekerlekli kişisel taşıt mantığında geliştirilen araç, dört tekerleği ve koltuğu sayesinde daha güvenli bir yapıya sahip. Toyota’nın iReal ismini verdiği tek kişilik modeli seri üretime olan yakınlığı ile dikkat çekerken, Hatoyama önümüzdeki dönemde üretim hızı artacak elektrikli otomobil ve pil geliştirme konusuna destek verdiklerini de ifade etti.

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