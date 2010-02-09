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Dünya

Toyota hangi hibridleri çağırdı?

Japon otomotiv devi Toyota, melez motorlu 'Prius' ile diğer hibrid araçları 'Sai', 'Prius PHV' ve 'Lexus HS250h'yi fren sorunu yüzünden geri çağırıyor.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - Japon otomotiv devi Toyota, melez motorlu 'Prius' ile diğer hibrid araçları 'Sai', 'Prius PHV' ve 'Lexus HS250h'yi fren sorunu yüzünden geri çağırıyor.


Dünyanın en büyük otomotiv şirketi Toyota'nın Başkanı Akio Toyoda yaptığı açıklamada, "Müşterilerimizin güvenliğini en önemli önceliğimiz olarak gördüğümüz için bu araçları geri çağırmaya karar verdik" dedi.

Toyota yetkilileri, 2010 model hibrid aracı Prius ile diğer hibrid araçları "Lexus HS250h", "Sai" ve daha az yaygın olan "Prius PHV"yi geri çağıracağı konusunda resmen bilgi vermek amacıyla Japonya Ulaştırma Bakanlığına gitti.

Toyota yöneticilerinden Hiroyuki Yokoyama, geri çağırmayla ilgili belgeleri bir hükümet yetkilisine teslim ederken yaptığı açıklamada, "Geri çağırma konusunda karar verdik. Müşterilerin güvenini yeniden kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Şirketin belgelerine göre, şirket dünyadaki toplam 436 bin adet 2010 model Prius, Sai, Prius PHV ve Lexus HS250h hibrid aracı geri çağırıyor.

Geri çağrılan araçlardan 223 bin 68'i adedi Japonya'da ve 147 bin 500 adedi ABD'de bulunuyor.


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