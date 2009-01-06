Toyota da üretime ara veriyor

Toyota, küresel çapta talebin düşmesi üzerine stoklarını azaltmak için şubat ve mart ayında Japonya'daki bütün fabrikalarında üretimi 11 günlüğüne durduracak.



Toyota sözcüsü Hideaki Homma yaptığı açıklamada, "Küresel satışlardaki düşüşle uğraşıyoruz. Dünyada otomotiv piyasasında talep o kadar düşük ki her modelin satışları hızla azalıyor" dedi.



Geçen yıl Japonya'daki 12 fabrikasında üretimi bu ay 3 günlüğüne durduracağını açıklayan ve küresel talebin gerilemesi nedeniyle üretimi 11 gün daha durdurmaya karar veren Toyota, üretimini şubat ayında 6 gün ve mart ayında 5 gün durduracak.



En son Japonya'daki 12 fabrikasında üretimini Japon yeninin değer kazanmasıyla talebin düşmesi nedeniyle Ağustos 1993'te bir günlüğüne durduran Toyota'nın, Japonya'daki fabrikalarından 4'ünde araç, diğerlerinde ise motor ve otomotiv parçaları üretiliyor.



Japonya'da aralık ayında satışları yüzde 18 ve 2008 yılında yüzde 7,4 azalan Toyota'nın, geçen ay ABD'deki satışları da yüzde 37 geriledi.



Toyota, geçen ay 70 yıllık tarihinde ilk kez zarar edeceğini, Mart 2009'da sona erecek mali yılında 1,66 milyar dolar zarar etmeyi beklediğini açıklamıştı.



Japonya Otomobil Bayileri Derneğine göre, Japonya'da geçen yıl yeni araç satışları 3,2 milyon adetle son 34 yılın en düşük seviyesine indi.



