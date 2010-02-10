Toyota, binlerce Prius'u servise çağırdı

T24 - Toyota, ürettiği araçları etkileyen bir fren problemi hakkında açıklama yaparak dünya çapında 436 bin civarında otomobili daha, fren sorunu nedeniyle servise çağırdı.



Bu sabahki açıklama, geçen yıl piyasaya çıkarılan hibrid otomobilleri kapsıyor. Bunlar arasında şirketin simgesi haline gelen Prius model 200 bin civarında otomobil de bulunmakta. Dün şirketin çok sayıda aracı kapsayan yeni bir servis çağrısı yapacağı haberleri çıkmıştı. Prius'un zorlu yol koşullarında fren sorunları çıkardığı yolunda şikayetler vardı. Toyota, yılbaşından bu yana gaz pedalındaki sorun nedeniyle de milyonlarca aracı servise çağırmıştı. Toyota, dünya genelinde sekiz milyon otomobil ve kamyoneti gaz pedallarında belirlenen bir sorun nedeniyle servise çağırmıştı. Toyota'larda gaz pedalının sıkışması riski, kaza olasılığı endişesi yaratmıştı.Toyota'nın yedi modelinde, gaz pedallarının sıkışma tehlikesi gösterdiği belirtiliyor. Uzmanlar bu sorunun satışlara etkisi ve bakım masrafları nedeniyle Toyota'ya iki milyar dolara mal olabileceğine inanıyor. Sorundan etkilenen modeller IQ, Aygo, Yaris, Auris, Corolla, Avensis ve Verso. Toyota yetkilileri, pedaldaki sorunun giderilmesinin yarım saatlik bir işlemden ibaret olduğunu söylüyor.





Kriz ardından atılım yapmıştı



Bu son açıklamanın Toyota'nın güvenilirliğine yeni bir darbe indireceğini kaydediliyor. 21 Ocak'ta ABD'de iki milyonu aşkın aracın servise çağırılmasından bu yana, Toyota hisseleri yüzde 20'yi aşkın oranda değer yitirdi. Bu tutar 30 milyar dolara yakın. Şirketin, 2009'un son çeyreği için açıkladığı mali rakamlar ise 153 milyar yen (1,68 milyar dolar) kâr ettiğini gösteriyor.



Şirket bir önceki yılın aynı döneminde ise 164 milyar yen zarardaydı.



Toyota'nın dünyanın en büyük otomotiv üreticisi olmasında, güvenilirliğinin ve ürettiği araçların kalitesinin büyük rolü vardı.





