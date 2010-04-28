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Ekonomi

Toyota 'beklenmedik yavaşlamayı' onarmak için çağırıyor

Japon otomotiv şirketi Toyota, 50 bin adet Sequoia SUV'u geri çağırıyor.

28 Nisan 2010 03:00

T24 - Japon otomotiv şirketi Toyota, 50 bin adet Sequoia SUV'u geri çağırıyor.


Toyota'dan yapılan açıklamada, Sequoia SUV'lardaki beklenmedik yavaşlama sorununu gidermek için 50 bin adet 2003 model Sequoia SUV'un geri çağrıldığını, sorunun aracın elektronik stabilite kontrol sisteminden kaynaklandığı belirtildi.


Bu araçlardaki sorundan kaynaklı herhangi bir kaza ya da yaralanmanın rapor edilmediği belirtilen açıklamada, elektronik stabilite kontrol sisteminin düşük hızda aktif hale gelebildiği ve bunun da aracın, sürücünün beklediği kadar çabuk hızlanmasını önlediği kaydedildi.


Araçların elektronik stabilite kontrol sistemi yazılımlarının yenileneceği bildirildi.


Toyota, geçen hafta da 34 bin adet Land Cruiser Prado ve 2010 model Lexus GX 460 SUV'ları geri çağıracağını ve bu araçların elektronik stabilite kontrol sistemleri yazılım programlarını yenileyeceğini açıklamıştı.

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