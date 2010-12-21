-TOYOTA, ABD'YE 32,4 MİLYON DOLAR CEZA ÖDEYECEK TOYOTA (A.A) - 21.12.2010 - Japon otomobil şirketi Toyota, ABD'ye 32,4 milyon dolarlık ceza ödemeyi kabul etti. ABD Ulaştırma Bakanlığı, Toyota'ya Nisan ayında da gaz pedalındaki sorunu bildirmekte geciktiği gerekçesiyle 16,4 milyon dolarlık para cezası kesmişti. Toyota, geri çağırmalarla ilgili geçmişten gelen bu konuyu çözmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. ABD Ulaştıma Bakanı Ray LaHood da Toyota'nın olası maksimum cezayı ödemeyi kabul etmesinden duyduğu hoşnutluğu dile getirerek, ''Toyota'nın gelecekte tüketici güvenliğini sağlayabilmek için işbirliği içinde çalışacağını tahmin ediyorum'' dedi. Toyota, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin cezasını ödemeyi kabul ettiklerini, buna karşılık herhangi bir kanun ihlalini üstlenmediklerini belirtti. Şirket, geçen yıl eylül ayından bu yana 10 milyondan fazla otomobili geri çağırmıştı. Sonuncusu ekim ayında olmak üzere bu yıl 14 geri çağırma yapılmıştı. Şirket, geri çağırmalarda, hızlı davranmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. -SATIŞLARI YÜZDE 3 ARTIRMAYI HEDEFLİYOR- Öte yandan, Toyota gelecek yıl küresel satışlarını yüzde 3 artırarak 7,7 milyon adete çıkarmayı hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, Toyota'nın, artan yurtdışı talebi dengelemek için yurtiçi pazarında daralma yaşayacağının tahmin edildiği belirtildi. Toyota, Japonya pazarında yüzde 17 gerilemeyle 1,3 milyon adet araç, yurtdışı pazarda da yüzde 8 büyümeyle 6,4 milyon araç satmayı hedefliyor. Toyota bu yıl küresel pazarda yüzde 7 büyüyerek 7,48 milyon araç satışına ulaşacağını öngörüyor.