Toyota ABD' deki fabrikasını kapatıyor

Dünyanın en büyük otomobil firması Toyota, küresel piyasadaki düşüş nedeniyle ABD 'deki fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor.



Japonya'nın, ilk kez büyük bir montaj fabrikasını ABD'den dışarıya çektiğine dikkat çekiliyor.



Japonya'nın aldığı bu kararda, daha önce ortaklık yaptığı General Motors firmasının, ortaklıktan ayrılması etkili oldu.



Öte yandan, Japonya'da otomobil üretimi azalmaya devam ediyor.



Dünyanın en büyük otomobil firması Toyota, temmuz ayındaki küresel üretiminin yüzde 20'nin üstünde düşüş gösterdiğini belirti.



Japonya'nın iki numarası Honda firması da, temmuz ayında, dünya genelindeki üretiminin yüzde 24,3 oranında düştüğünü açıkladı.